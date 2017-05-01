Погода: начало мая принесет тепло

ru.DELFI.lt
понедельник, 1 мая 2017 г. 09:34
В начале недели по ночам местами еще ожидаются заморозки, однако с каждым днем будет становиться все теплее. Осадков в эти дни не ожидается, облачность будет небольшой, поэтому недостатка в солнце не будет. Похоже, что начало мая принесет хорошую погоду.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

В понедельник ночью местами небольшие заморозки. Днем будет ясно, местами небольшая облачность. Вероятность осадков невелика. В Вильнюсе будет пасмурно. Ночью и утром 2–3 градуса тепла, днем до 10 градусов. В Каунасе в первой половине дня будет ясно. Ночью температура будет 2 градуса тепла, ночью около 0. Днем воздух прогреется до 11–12 градусов тепла. В Шяуляй будет ясно. Ночью около 1, утром до –2. Днем солнце прогреет воздух до 10 градусов. На взморье небольшая облачность. Ночью и утром 1–2, днем около 9 градусов тепла.

Во вторник ожидается хорошая погода. температура поднимется еще выше. В Вильнюсе облачно. Ночью и утром 4, днем около 13 градусов тепла. В Каунасе небо будет ясным. Ночью 4, утром 1 градус тепла. Днем воздух прогреется до 14 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура 1–3 градуса. Днем будет около 12 градусов тепла. На взморье будет ясно. Ночью и утром 3–4, днем 12 градусов тепла.

В среду будет тепло и солнечно. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью и утром будет 3–5, днем около 14 градусов тепла. В Шяуляй небольшая облачность. В первой половине дня 1–3, днем 12–13 градусов тепла. На взморье ясно и без осадков. Ночью и утром около 5, днем около 12 градусов тепла.

В четверг будет пасмурно. В Вильнюсе и Каунасе высокая облачность. Ночью и утром 6–7, днем 15 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 4–6 градусов выше нуля. Днем появятся облака, воздух прогреется до 14 градусов. На взморье ночью будет ясно, утром небо заволокут облака, будет 7 градусов тепла. Днем температура увеличится до 13 градусов.

В пятницу облачность снизится, возможен небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, небольшой дождь, будет 9–10 градусов тепла. Днем облака рассеются, воздух прогреется до 17–18 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью и утром 5–7, днем около 17 градусов тепла. На взморье ночью будет пасмурно, утром облака рассеются, будет 8–10 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 14 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу будет немного прохладнее. В воскресенье без перемен.

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