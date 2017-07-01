Погода: начало июля будет мрачным и холодным

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ru.DELFI.lt
суббота, 1 июля 2017 г. 09:09
Начало июля погодой не порадует: установится пасмурная, дождливая и ветреная погода. В выходные станет прохладнее, однако на следующей неделе станет немного теплее. В соответствии с нынешним прогнозом, вероятно, снова ненадолго вернется жара.
© DELFI / Karolina Pansevič

В субботу по-прежнему ожидается сильный юго-западный ветер и дождь. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, дождь. Ночью и утром будет 17–19, днем 22–23 градуса тепла. В Шяуляй облачно и дождливо. В первой половине дня 14–15, днем всего 16–17 градусов тепла. На взморье весь день дождь, ветер, температура будет колебаться в пределах 15–16 градусов.

В воскресенье будет прохладнее, по-прежнему облачно, дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно и дождливо. Температура составляет 15–17 градусов. В Шяуляй без особых перемен. Ночью и утром будет 14, днем 16 градусов тепла. На взморье будет 15–16 градусов тепла, пасмурно.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели облачность снизится, пройдут небольшие дожди, но по-прежнему будет ветрено. По ночам будет 12–16, днем 17–20 градусов тепла. Во второй половине недели, вероятно, ненадолго установится жаркая погода, до 26 градусов, которая снова будет сопровождаться дождями и сильным ветром.

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