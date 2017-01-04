Погода на январь: температура неоднократно будет сильно снижаться

Уже не в первый год зимняя погода приходит в Литву на праздники или сразу после них.

Вот и на этот раз зима буквально нагрянет в первую неделю января. Ожидаются не только обильные осадки, метели, но и стужа. Похоже, что зима попытается наверстать упущенное. В декабре погода была больше похожа на осеннюю, а вот в январе настанет зима.

По нынешним прогнозам, в первой половине месяца ожидаются обильные осадки. Особенно на этой неделе, когда прогнозируют снег и метель. Особенно много снега выпадет в среду, а с четверга придет стужа.

В первую неделю января температура значительно снизится.

Холоднее всего будет на востоке страны: днем будет –17–15, по ночам –25–22 градусов. Холоднее всего будет в ночь на субботу. С воскресенья холода понемногу отступят, уже в начале следующей неделе зима будет мягче, ожидаются обильные осадки, местами мокрый снег.

Но зима отступать не собирается. Примерно с середины января придет еще одна волна холодов. Во второй половине зимы такие похолодания не будут редким явлением.

Согласно нынешним данным, похоже, что зимняя погода с небольшими колебаниями температур продержится до конца января. Вторая половина месяца, вероятно, будет более сухой, чаще будет выглядывать солнце. В конце месяца потеплеет, ожидаются обильные осадки.

Итак, похоже, что ничего нового в январе не будет: на смену сильной стуже придет потепление и наоборот. Такие колебания характерны каждой зиме.

Прогноз подготовлен по данным gismeteo.lt.