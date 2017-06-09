Погода: на выходных воздух прогреется до 25 градусов

В конце недели лето подготовило приятный сюрприз - на выходных в страну придет волна теплой погоды, однако будет также и дождь.

В пятницу будет тепло и спокойно. Ожидается несильный западный ветер. Днем облака помешают насладиться солнечными лучами, кое-где пройдет небольшой и кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно. Ночью преимущественно 9-11, утром - 16 градусов. Днем обещает быть облачно, воздух прогреется до 21 градуса. В Шяуляй ночью и утром будет ясно. Утром температура поднимется до 15 градусов. Днем преимущественно облачно, возможен небольшой дождь, термометры зафиксируют 20 градусов. На взморье ночью будет ясно, однако утро выдастся пасмурным, осадков не ожидается, 13-14 градусов. Днем небольшой дождь, однако облака быстро двинутся дальше, будет ясная погода. Воздух прогреется до 18-19 градусов.

В субботу в страну придет летнее тепло - 25 градусов, однако во второй половине дня освежит дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет преобладать облачность, температура 15-19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 24-25 градусов, однако облаков при этом станет больше, а к вечеру ожидается дождь. В Шяуляй большую часть суток будет ясно. Ночью 12, утром 17 градусов. Днем солнечные лучи прогреют воздух до 24 градусов, а вечером ожидается дождь и гроза. На взморье ночью преимущественно ясная погода, утром появятся облака, 15-18 градусов. Днем будет пасмурно, 19 градусов. Вечером также пройдет дождь.

В воскресенье ночью местами пройдет дождь, гроза. Днем опять же местами выпадут последние капли дождя, ветер северный, северо-западный. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидается сильная облачность, дождь, около 15 градусов. Утром облачность спадет, однако временами пройдет дождь, около 18 градусов. Днем небольшая облачность, температура до 23-24 градусов. В Шяуляй вероятность осадков слабая, будет преобладать небольшая облачность. Ночью и утром 12-16, днем 23 градуса. На взморье будет ясно. В первой половине суток термометры зафиксируют 13-16, днем 18 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник температура сильно не изменится. Ночью будет ясно, а днем местами небо прольется дождем. Во вторник усилится западный ветер, в большинстве районов пройдет дождь. Дальше погода будет достаточно ветреной, в небе солнце будут сменять дождевые тучи, температура, по сравнению с началом недели, будет ниже.