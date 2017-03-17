Погода на выходных обещает быть неприятной

ru.DELFI.lt
пятница, 17 марта 2017 г. 08:26
В конце недели погода не порадует: колючий ветер, дождь, мокрый снег. На выходных станет прохладнее, но в небе будет меньше облаков.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В пятницу ночью в большинстве районов похолодает, лишь у моря сохранится плюсовая температура. Местами сформируется наледь. Днем облачно, ожидается дождь. Ветер - южный, юго-западный. В Вильнюсском и Каунасском районах в первой половине суток будет ясная погода, -3-1 градуса. Днем небо будет пасмурным, дождь. Воздух днем прогреется до 6-7 градусов. В Шяуляй ночью порядка -2 градусов, будет преобладать пасмурная погода. Днем ожидаются осадки, температура поднимется до 6 градусов. На взморье ожидается сильный ветер, облачно. В первой половине суток будет порядка 3-4 градусов, днем около 5.

В субботу облачность немного рассеется, однако пройдут дожди, ветер - юго-западный, умеренный. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, местами пройдет дождь. Ночью и утром термометры покажут около ноля. Днем воздух прогреется до 5 градусов. На взморье погода будет несколько прохладнее, ветер здесь будет сильнее. Температура 3-4 градуса, частый дождь.

В воскресенье ночью местами ожидаются смешанные осадки, ветер северо-западный. Днем солнечных лучей будет больше, чем в субботу, однако тепло радовать не будет, как и неприятный ветер. В Вильнюсском и Каунасском районах ночью будет около нуля, ожидается снег. Утром воздух прогреется до 1 градуса, пройдет кратковременный дождь. Температура около 5 градусов. В Шяуляй в первой половине суток облачность будет небольшой, похолодает до -2-1 градуса. Днем сквозь облака будет проглядывать солнце, термометры зафиксируют 4-5 градуса тепла. На взморье небо будет достаточно ясным. Ночью и утром температура будет достигать 1-2 градусов, днем 4 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник ночью на большей части территории похолодает, будет ясная погода. Во второй половине дня ожидаются осадки, местами дождь со снегом. Во вторник ночью местами уже будет теплее, осадков будет меньше. Днем воздух прогреется быстрее. В середине недели будет пасмурно, много где вновь ожидаются осадки, однако днем термометры уже зафиксируют 10 градусов, местами температура будет даже выше.

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