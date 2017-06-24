Погода: на выходных - дождь и ветер, на следующей неделе - жара

ru.DELFI.lt
суббота, 24 июня 2017 г. 12:54
На выходных будет прохладно, а на следующей неделе, как ожидается, наступит жара. Как в субботу, так и в воскресенье будет дождь и ветер.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В субботу с утра - дождь. Днем много где также пройдет небольшой дождь. Довольно сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе - облачно, с утра дождь, 14-16 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до 19-20 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет дождливо, 14-15 градусов. Днем облачно, кратковременный дождь. Температура поднимется до 18 градусов. На взморье утром также будет дождливо. Днем небольшой дождь, около 16-17 градусов.

В воскресенье погода сильно не изменится. Как ночью, так и днем вновь ожидаются кратковременные осадки, сильный западный, юго-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет преобладать переменная облачность, 15-17 градусов тепла. Днем - дождь, вероятна гроза. Воздух прогреется до 19-20 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, кратковременный дождь. В первой половине суток 13-16, днем - 19 градусов. На взморье около 15-16 градусов, сильный ветер, временами дождь.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник будет еще не очень тепло, сохранится довольно сильный ветер, временами дождь. Во вторник температура поднимется, облачность спадет. С середины недели ожидается жара - больше 25 градусов. Однако будет и гроза, и сильный южный ветер.

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