Погода: на востоке Литвы - мороз, на западе - оттепель

К середине недели атмосферный фронт Литву разделит на две части: в восточной части страны объятья мороза будут довольно крепкими, тем временем в западной Литве начнется оттепель. К концу недели термометры скромное тепло будут фиксировать уже по всей Литве, будет дуть сильный ветер, а настроение будет портить тающий снег и смешанные осадки.

В среду ночью мороз станет слабее, в западных районах начнется оттепель. Будет дуть сильный юго-западный ветер. В Вильнюсе облака должны рассеяться, температура воздуха сотваит в 10-8 градусов мороза. В Каунасе днем будет от -7 до -4 градусов.

В Шяуляй днем будет около до -5-4 градусов, пасмурно, осадков не ожидается. На взморье прогнозируются смешанные осадки, воздух прогреется до 1-2 градусов тепла, может выпасть мокрый снег.

В четверг в восточной части страны сохранится прохладная погода. Во многих местах выпадет снег, в западной части страны дождь пройдет вперемешку со снегом. Будет дуть умеренный юго-западный ветер. В Вильнюсе небо затянут облака, местами выпадет снег. Ночью будет около -8, днем ​​- 6-5 градусов. В Каунасе также небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до отметки -4, днем будет 3-2 градусов ниже ноля.

В Шяуляй ожидаются небольшие атмосферные осадки. Ночью будет около -3-2 градусов. На следующий день - около -1-0 градусов. На взморье ожидается сильный ветер, будет идти дождь. Температура составит 2-3 градусов тепла.

В пятницу ночью мороз ослабнет, днем во многих районах будут преобладать смешанные осадки, температура будет положительной. В Вильнюсе и Каунасе ночью -2-0, ожидается снег. Днем температура повысится до 1-2 градусов тепла, будет идти дождь со снегом.

В Шяуляй около 2-3 градусов тепла, пройдет небольшой дождь. На взморье дождь будет более продолжительным, воздух прогреется до 4 градусов тепла.

Согласно прогнозам gismeteo.lt, в субботу относительно теплой погода сохранится до вечера, местами пройдет дождь. Вечером мороз усилится , будет скользко. В воскресенье местами небо расчистится, будет преобладать минусовая температура.