Погода: на смену теплу придут дожди и грозы

В понедельник мы сможем порадоваться теплу, однако уже во вторник в Литву снова придут дожди и грозы. Во второй половине недели будет прохладнее, будет преобладать переменная облачность, местами пройдут дожди.

Понедельник будет солнечным, порадует тепло. Ожидается слабый южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет безоблачно днем воздух прогреется до 22-23 градусов тепла.

В Шяуляй также будет солнечно. Днем будет около 21-22 градусов выше ноля. На взморье небо будет ясным. Днем термометр будет фиксировать 21 градус тепла.

Во вторник потеплеет, столбики термометров местами будут фиксировать 27 градусов тепла, но ожидаются дождь, гроза и сильный южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, ожидается гром. Ночью будет 13-15, днем ​​- 26-27 градусов тепла.

В Шяуляй будет облачно, ожидается дождь. Ночью будет 15-17, днем - 22 градусов тепла. На взморье будет ветрено. Ночью будет пасмурно, ожидается дождь, гром. Температура поднимется до 17-19 градусов. Днем местами пройдет дождь, воздух прогреется до 19 градусов.

В среду жара уйдет, местами пройдет дождь, будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет облачно, пройдет несильный дождь. Будет около 15-17 градусов выше ноля. Днем температура поднимется до 21 градусов.

В Шяуляй в первой половине дня ожидается ясная погода, термометры будут фиксировать 14-16 градусов. Пройдет небольшой дождь, будет около 20 градусов тепла. На взморье ожидается переменная облачность. Ночью будет 15-16, днем - 18 градусов по Цельсию.

В четверг ветер изменится на северо-западный, западный. Ожидаются дожди. Ночью и утром будет около 14-16, днем - около 18 градусов тепла. В Шяуляй ночь будет облачной, местами пройдет дождь. Ожидается 13-15 градусов тепла. Днем будет преобладать слабая облачность и дождь, воздух прогреется до 17-18 градусов. На взморье в ночные и утренние часы будет малооблачно, ожидается около 14 градусов тепла. Днем увеличится облачность, пройдет дождь, температура поднимется до 16 градусов.

В пятницу местами пройдут дожди, будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, ожидается небольшой дождь. Ночью и утром термометр для записи 12-14, днем ​​18-19 градусов.

В Шяуляй ночью и утром будет дождливо, будет 12-13 градусов тепла, днем ожидаются осадки, воздух прогреется до 16-17 градусов. На взморье будет облачно, ожидается переменный дождь. Ночью будет около 14, днем - 17 градусовтепла.

По данным прогнозов gismeteo.lt, в выходные будет облачно, температура не изменится.