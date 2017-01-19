Погода: на смену морозу придет более теплая погода

Во второй половине недели на смену прохладной погоде потихоньку придет тепло, поэтому нас ожидают не совсем приятные перемены. Снег будет активно таять, ожидаются смешанные осадки, а на скользких дорогах может установиться хаос.

Однако уже на выходных в большинстве районов температура вновь упадет ниже нуля.

В четверг сильный юго-западный ветер, облачно, много где ожидаются осадки. Мороз покинет Литву, однако изменения по стране будут наступать медленно. Местами может образоваться туман, гололедица. В Вильнюсе ночью до -5, днем до -3 градусов. В Каунасском округе ночью температура достигнет -3 градусов мороза. Днем -1-0 градусов. В Шяуляй ожидаются смешанные осадки. В первой половине суток термометры зафиксируют -2 градуса мороза. Днем будет порядка 1-2 градусов тепла. На взморье температура поднимется до 4 градусов тепла, ожидается дождь.

В пятницу тепло распространится уже по всей стране, ветер западный. В большинстве районов будет преобладать облачность, пройдет дождь. Местами образуется наледь. В Вильнюсе ночью будет около ноля градусов, утром и днем до 2-3 градусов. В Шяуляй ночью - около 2-3 градусов, днем - 1 градус тепла. На взморье температура дойдет до 3-4 градусов тепла.

В субботу в первую половину суток много где ожидается дождь, будет преобладать плюсовая температура. Днем прогнозируют прояснение, воздух станет прохладнее. Задует холодный северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром облачно, дождь. Термометры зафиксируют 2-3 градуса тепла. Днем облачность будет небольшой, 0-1 градус тепла. В Шяуляй ночью будет пасмурно, 1-2 градуса тепла. Утром небо прояснится, днем станет солнечно, будет преобладать нулевая температура. На взморье термометры зафиксируют 2-3 градуса тепла, вечером ожидается небольшой мороз.

В воскресенье ночью станет еще прохладнее, днем много где сохранится минусовая температура. Будет преобладать переменная облачность, юго-западный ветер. В Вильнюсе ночью до -9 градусов, утром до -6. Днем установится -4-3 градуса мороза. В Каунасе ночью будет ясно, температура упадет до -5 градусов. Днем облачно, -3-1 градус мороза. В Шяуляй ночью мороз дойдет до отметки -8, небо - ясное. Утром набегут облака, -3-2 градуса мороза. Днем около ноля. На взморье ночью -1 градус мороза. Днем небо нахмурится, ожидается дождь, воздух прогреется до 2 градусов тепла.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в начале грядущей недели похода будет зимней и мягкой, на взморье сохранится плюсовая температура.