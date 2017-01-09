Погода: на смену леденящей стуже придет небольшое потепление

В первые дни этой недели установится приятная зимняя погода: часто будет выглядывать солнце, мороз не будет таким сильным. Во второй половине недели ожидаются перемены: обильные осадки и небольшое потепление.

В понедельник станет еще теплее, а на взморье температура будет положительной. В северо-западной части Литвы будет облачно, в других районах небо будет более ясным. В Вильнюсе и Каунасе рано утром ожидается небольшой снег, –8–7 градусов мороза. Днем будет ясно, будет несколькими градусами теплее. В Шяуляй будет пасмурно, будет –9–8, днем –7–6 градусов. На взморье ожидаются осадки, усилится ветер. Ночью и утром небольшой снег. После обеда будет 2 градуса тепла, мокрый снег.

Во вторник в первой половине дня будет пасмурно, небольшой снег. Днем облака местами рассеются, выглянет солнце. В Вильнюсе ночью –13–11 градусов. Днем температура останется примерно такой же. В Каунасе ночью и утром –12–10 градусов. Днем будет солнечно, –9–7 градусов ниже нуля. В Шяуляй ночью облачно, –6–4 градуса. Утро будет ясным, день солнечным. Ожидается –9 градусов мороза. На взморье снова будет ниже нуля. В первой половине дня облачно, возможен небольшой снег. Ночью –1, утром –4 градуса. Днем будет ясно, температура не изменится.

В среду будет ясно, только на востоке страны ожидается небольшая облачность. В Вильнюсе и Каунасе ночью –10–9 градусов. Днем около –7 градусов. В Шяуляй весь день будет ясно. Ночью –10, днем –9–7 градусов. На взморье ожидается порывистый ветер, будет ясно, облака появятся только к вечеру. Будет –5–4 градуса.

В четверг ожидается сырая погода, потеплеет. В Вильнюсе и Каунасе снег. В Вильнюсе ночью –7–5, днем –4 градуса, в Каунасе 0–1 градус. В Шяуляй в перво половине дня обильные осадки, –7–6 градусов, днем –1–0 градусов. На взморье ночью будет ветрено, возможна метель. Ночью будет –2 градуса, утром до 1, днем 4 градусов выше нуля. На смену снегу придет дождь.

В пятницу в первой половине дня снег. После обеда возможны прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшой снег, –1–0 градусов. Днем температура будет такой же, а к вечеру похолодает. В Шяуляй большую часть дня снег, будет –1–0 градусов. На взморье ночью и утром дождь, 2 градуса тепла. Днем ожидаются смешанные осадки, будет всего 1 градус тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет мягкая зимняя погода. Во многих районах небольшой снег, но ожидаются прояснения.