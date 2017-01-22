Погода: на следующей неделе зима вернется по крайней мере на день

ru.DELFI.lt
воскресенье, 22 января 2017 г. 17:20
В ближайшее время мы еще увидим дни потеплее, правда они будут отмечены осадками. Однако, сказал радио ЛРТ синоптик Витаутас Сакалаускас, в середине грядущей недели хотя бы ненадолго, но должна вернуться зимняя погода.
© DELFI (M.Jackevičiaus nuotr.)

В понедельник будет облачно, местами с пояснениями. В некоторых районах страны пройдут небольшие осадки, ветер - юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду. Температура днем будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Во вторник местами пройдут небольшие осадки, гололед. Температура ночью упадет до 0-5 градусов мороза, днем она будет такой же как и в понедельник - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В среду много где пройдут небольшие осадки. Ночью температура упадет до 4-9 градусов мороза, днем будет 0-5 градусов мороза.

Правда, по словам синоптика, зима на том и закончится, поскольку во второй половине недели Литвы должна достигнуть волна более теплого воздуха.

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Погода: на следующей неделе зима вернется по крайней мере на день

Погода: на следующей неделе зима вернется по крайней мере на день
В ближайшее время мы еще увидим дни потеплее, правда они будут отмечены осадками. Однако, сказал радио ЛРТ синоптик Витаутас Сакалаускас, в середине грядущей недели хотя бы ненадолго, но должна вернуться зимняя погода.

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