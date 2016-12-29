Погода: на следующей неделе вернется зима

ru.DELFI.lt
четверг, 29 декабря 2016 г. 07:28
Во второй половине недели установится небольшой мороз, но ненадолго, поскольку с пятницы снова потеплеет. В праздничные выходные снова будет тепло, сыро и ветрено. Зима вернется на следующей неделе.
© Įmonės nuotr.

В ночь на четверг местами пройдет небольшой снег. Утром почти везде будет ясная и морозная погода. В первой половине дня будет дуть слабый северо-западный ветер, после обеда ветер сменит направление на юго-западный и усилится. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью и утром возможна небольшая облачность. Утром –3–2, днем солнечно, от –1 до 1 градуса тепла. В Шяуляй ночью и утром ясно, –4–2 градуса. Днем будет –1, однако во второй половине дня станет пасмурно, потеплеет. На взморье в первой половине дня небольшая облачность, температура 0–2 градуса. Днем поднимется ветер, будет 4–5 градусов.

В пятницу ночью и утром местами дождь. Днем из-за облаков выглянет солнце. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно и сыро, температура составит 1–2 градуса. Днем облака рассеются, сохранится похожая температура. В Шяуляй без осадков, будет 3–4 градуса тепла. На взморье порывистый ветер. Ночью и утром пасмурно, днем выглянет солнце. Температура составит 5–6 градусов.

В субботу усилится западный ветер. Ожидается сильная облачность, во многих районах дождь. В Вильнюсе и Каунасе 2–4 градуса. В Шяуляй около 4–5 градусов тепла. На взморье ветер будет еще сильнее. Ожидается сильный дождь. Будет 6 градусов тепла.

В воскресенье, в первый день 2017 года, по всей стране будет идти дождь, будет ветрено. В Вильнюсе и Каунасе 2–4 градуса тепла, будет пасмурно и сыро. В Шяуляй дождь, 5 градусов тепла. На взморье также ожидаются осадки, будет 6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник похолодает, ожидаются смешанные осадки, будет скользко. Во вторник установится зимняя погода, температура понизится. Похоже, что с новым годом придет зима.

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