Погода: на следующей неделе вернется стужа

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ru.DELFI.lt
четверг, 2 февраля 2017 г. 09:00
Во второй половине недели ожидается небольшой мороз, будет пасмурно, местами небольшой снег. В выходные также будет пасмурно, понемногу будет становиться холоднее. На следующей неделе вернется стужа.
© DELFI / Karolina Pansevič

В четверг местами пойдет снег, будет немного теплее. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность, небольшой снег. Ночью и утром –4–2 градуса. Днем около нуля. В Шяуляй в первой половине дня –4, днем –2–1 градуса. На взморье ночью и утром –2, днем небольшие осадки, температура от –1 до 1 градуса.

В пятницу без особых перемен. В Вильнюсе и Каунасе облачно, ночью и утром – 4–3, днем –1–0 градусов. В Шяуляй ночью ожидаются прояснения, –5–4 градусов мороза. Днем высокая облачность, возможны осадки. Мороз –2–0 градусов. На взморье ночью около –2, днем будет пасмурно, около нуля.

В субботу ночью будет немного холоднее. Будет облачно. В Вильнюсе и Каунасе небольшой снег. Ночью и утром –3, днем –1 градус. В Шяуляй также время от времени снег. Ночью и утром –3–2, днем –1 градус. На взморье температура будет колебаться в пределах –1–0 градусов.

В воскресенье перемен не ожидается, по-прежнему будет облачно, но будет становиться все холоднее. В Вильнюсе в первой половине дня –5, небольшой снег, днем –4–3 градуса. В Каунасе и Шяуляй снег, температура –3–2 градуса ниже нуля. На взморье –1 градус, небольшой снег.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, на следующей неделе придут холода. По ночам местами прогнозируют до –20 градусов, днем также будет очень холодно.

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