Погода: на следующей неделе прогнозируют дожди

В эти майские выходные установилась теплая и солнечная погода. На следующей неделе прогнозируют небольшое похолодание.

В воскресенье усилится северный ветер, будет облачно, местами возможны небольшие дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью 14–17 градусов. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 21–23 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, позже облака рассеются. В первой половине дня 14–16 градусов, днем 20–21 градус. На взморье ожидается ясная погода. Ночью и утром 12–15, днем 17 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник будет немного прохладнее, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром будет 9–13, днем 15–20 градусов тепла.

Во вторник будет немного теплее, чаще будет светить солнце, однако к концу недели усилится ветер, станет прохладнее, во многих районах ожидаются дожди.