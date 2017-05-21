Погода: на следующей неделе прогнозируют дожди

ru.DELFI.lt
воскресенье, 21 мая 2017 г. 08:19
В эти майские выходные установилась теплая и солнечная погода. На следующей неделе прогнозируют небольшое похолодание.
© DELFI / Karolina Pansevič

В воскресенье усилится северный ветер, будет облачно, местами возможны небольшие дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью 14–17 градусов. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 21–23 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, позже облака рассеются. В первой половине дня 14–16 градусов, днем 20–21 градус. На взморье ожидается ясная погода. Ночью и утром 12–15, днем 17 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник будет немного прохладнее, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ночью и утром будет 9–13, днем 15–20 градусов тепла.

Во вторник будет немного теплее, чаще будет светить солнце, однако к концу недели усилится ветер, станет прохладнее, во многих районах ожидаются дожди.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Жители и гости столицы приняли активное участие в традиционной музейной ночи (1)

Muziejų naktis Vilniuje
В субботу вечером по традиции вильнюсские музеи открылись по случаю музейной ночи. Это культурное мероприятие собрало множество участников.

Погода: на следующей неделе прогнозируют дожди

Погода: на следующей неделе прогнозируют дожди
В эти майские выходные установилась теплая и солнечная погода. На следующей неделе прогнозируют небольшое похолодание.

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя (53)

Департамент статистики объяснил изменение в подсчете употребленного алкоголя
Департамент статистики Литвы, реагируя на обсуждаемые в публичном пространстве результаты исследования ВОЗ об употреблении алкоголя в Литве и утверждения о том, что виной тому неверная методика подсчета, 19 мая объяснил применявшуюся методику.

Погода: после жарких выходных грядут перемены

Žvejas
В субботу в Литве будет по-летнему тепло и сухо. С воскресенья температура будет понемногу снижаться, местами пройдут небольшие дожди. Прохладнее станет в середине недели, ожидаются также дожди.

Социолог объяснил снижение рейтинга "крестьян" (7)

Социолог объяснил снижение рейтинга крестьян
20 мая утром появились результаты социологического опроса, показавшие стремительное снижение рейтинга "крестьян" и рост популярности мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса, пишет lrt.lt.
Facebook друзья
Rambler's Top100