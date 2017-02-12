Погода: на следующей неделе ожидайте перемен

В будущий вторник в Литве кое-где уже должна установиться плюсовая температура.

Как LRT Radijas сообщил синоптик Витаутас Сакалаускас, в воскресенье будет спокойно. Наиболее облачно - на востоке страны, а на западе, особенно ближе к морю, можно ожидать и солнечных лучей.

"Большого снега не ожидается. Местами - лед, так что нужно быть осторожнее. Температура днем еще много где останется минусовой 0-4 градуса, а ближе к морю кое-где воздух прогреется и до 1 градуса тепла", - сказал синоптик.

В понедельник, по словам В.Скалаускаса, все несколько изменится: "В первой половине ночи погода будет еще спокойной, без осадков. Правда, более частыми будут прояснения, так что до полуночи температура будет падать, прогнозируется, что она упадет до 7-12 градусов мороза. Лишь у моря мороз будет приятнее -3-5 градусов.

Днем с запада придут облака и кое-где выпадут осадки, есть вероятность небольшой гололедицы. Западный ветер принесет более теплую погоду. На северо-западе страны можно ожидать 0-2 градуса. В юго-восточной части Литвы еще сохранится небольшой мороз: днем будет 0-3 градуса.

По словами В.Сакалаускаса, во вторник также будут небольшие осадки. "Ночью могут выпасть небольшие осадки, слабая гололедица. Понемногу усилится западный и северо-западный ветер, температура будет продолжать подниматься. Правда ночью много где сохранится 1-4 градуса мороза. У моря температура уже останется плюсовой 0-5 градусов", - прогнозировал синоптик.

В среду больших осадков не предвидится, ветер стихнет. Ночью, по словам В.Сакалаукаса, прояснения буду чаще, вновь вернется мороз 2-7 градусов мороза. Лишь у моря температура будет близка к нулю. Днем много где ожидается положительная температура, 0-4 градуса тепла. Лишь в некоторых местечках Аукштайтии задержится 1 градус мороза.