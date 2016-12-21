Погода: на Рождество чуда не будет

В середине недели без особых перемен. Только в четверг местами выглянет солнце, ненадолго вернется небольшой мороз. Но, к сожалению, эти перемены будут кратковременными.

В пятницу будет тепло, вместе с теплом вернутся осадки и облачная погода. К сожалению, в праздничные выходные хороших новостей также не будет.

В среду вечером ожидаются перемены. До вечера - ничего нового, только пасмурная погода и дождь. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет пасмурно, к вечеру ожидаются прояснения. Температура будет колебаться в пределах 2–4 градусов. В Шяуляй сильная облачность, дождь. Будет 3–4 градуса тепла. На взморье до 4–5 градусов. Во второй половине дня выглянет солнце, усилится ветер.

В четверг теплее всего будет на западе страны. В Вильнюсе и Каунасе ожидается ясная погода, ночью и утром –3–1 градус. Днем температура поднимется до 1 градуса. В Шяуляй ночью и утром ясно, –2–1 градус. Днем пасмурно, воздух прогреется до 1–2 градусов. На взморье ожидается порывистый ветер, пойдет дождь. Температура составит 4–5 градусов тепла.

В пятницу снова потеплеет, во многих районах ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе будет ниже нуля. В Вильнюсе –4–3, в Каунасе до –2 градусов. Утром будет пасмурно, ожидаются смешанные осадки. Утром около нуля, днем 2–3 градуса выше нуля. В Шяуляй ночью около 0, утром 1 градус, мокрый снег. Днем переменная облачность, температура 3–4 градуса. На взморье в первой половине дня будет облачно, дождь. Днем усилится ветер, облака рассеются. Воздух прогреется до 5–6 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в первой половине дня в субботу будет чуть ниже нуля. В некоторых районах небольшой снег, однако он быстро растает, поскольку к вечеру потеплеет. В воскресенье ожидается порывистый ветер, дождь, температура будет выше нуля.