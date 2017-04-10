Погода на Пасху больше напомнит рождественскую

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ru.DELFI.lt
понедельник, 10 апреля 2017 г. 14:50
Синоптики шутят, что погода на Пасху больше напомнит рождественскую, поскольку будет идти не только дождь, но и мокрый снег.
© DELFI / Tomas Vinickas

В ночь на субботу местами, а днем – во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь, ночью температура будет 0-5 градусов мороза, только на взморье будет 1-3 градуса тепла. В субботу днем будет 6-11 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник на погоду повлияет циклон, будет пасмурно, не обойдется без осадков. "Будем надеяться, что будет идти дождь, но время от времени возможен мокрый снег", – сказала DELFI заведующая отделом Метеорологических прогнозов ЛГМС Вида Ралене.

Температура воздуха будет низкой: в воскресенье ночью 5 градусов тепла, днем будет пасмурно, 7-9 градусов, местами до 10-11 градусов.

Похожей погода будет в воскресенье. "Может перед Пасхой увидим что-то красивое. Рождество напоминало Пасху, Пасха может напомнить Рождество. Пока никаких радостных известий", – сказала синоптик.

Она прибавила, что для середины апреля смешанные осадки нехарактерны.

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