Синоптики шутят, что погода на Пасху больше напомнит рождественскую, поскольку будет идти не только дождь, но и мокрый снег.

В ночь на субботу местами, а днем – во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь, ночью температура будет 0-5 градусов мороза, только на взморье будет 1-3 градуса тепла. В субботу днем будет 6-11 градусов тепла.

В воскресенье и понедельник на погоду повлияет циклон, будет пасмурно, не обойдется без осадков. "Будем надеяться, что будет идти дождь, но время от времени возможен мокрый снег", – сказала DELFI заведующая отделом Метеорологических прогнозов ЛГМС Вида Ралене.

Температура воздуха будет низкой: в воскресенье ночью 5 градусов тепла, днем будет пасмурно, 7-9 градусов, местами до 10-11 градусов.

Похожей погода будет в воскресенье. "Может перед Пасхой увидим что-то красивое. Рождество напоминало Пасху, Пасха может напомнить Рождество. Пока никаких радостных известий", – сказала синоптик.

Она прибавила, что для середины апреля смешанные осадки нехарактерны.