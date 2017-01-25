Погода: на один день вернется небольшой мороз

ru.DELFI.lt
среда, 25 января 2017 г. 08:34
Чтобы не стало скучно, зима в середине недели готовит прохладный подарок, поэтому самое время вспомнить об одежде потеплее. Правда, надолго она не понадобится, в конце неделе ожидается слабый мороз.
© DELFI / Karolina Pansevič

В среду ночью и утром небо будет пасмурным, однако днем облака рассеются, установится морозная погода. В Вильнюсе в первой половине суток будет облачно. Ночью до -3, утром до -6 градусов. Днем выглянет солнце, -7 градусов. К вечеру станет еще холоднее. В Каунасе ночью и утром будет преобладать сильная облачность, термометры зафиксируют -3-2 градуса. Днем солнечно, преимущественно -4 градусов. В Шяуляй ночью будет около -3 градусов, утром и днем порядка -5 градусов мороза. На взморье преимущественно пасмурный пейзаж, вероятность осадков небольшая. Ночью около 1 градуса тепла, днем до -1 градуса мороза.

В четверг ночью будет ясно и холодно. Днем облачно, много где ожидается небольшой снег, мороз понемногу отпустит. В Вильнюсе ночью и утром температура упадет до -14 градусов. Днем появятся облака, будет около -12 градусов, после обеда около -8 градусов мороза. В Каунасе в первой половине дня ожидается ясное небо. Термометры зафиксируют -9-8 градусов. Днем небо закроют облака, небольшой снег. В Шяуляй ночью около -7 градусов, утром около -5 градусов мороза. Температура днем -4-2 градуса, кратковременный снег. На взморье ночью температура упадет всего лишь до -1 градуса. Утром будет порядка 1 градуса тепла, днем - около 3 градусов тепла, ожидаются смешанные осадки.

В пятницу погода будет намного мягче, местами ожидается небольшая слякоть, дождь. Ветер западный. В Вильнюсе ночью и утром термометры зафиксируют -3-1 градус мороза. В Каунасе в первой половине суток будет около нуля. Днем ожидаются небольшие осадки, воздух прогреется до 1-2 градусов. В Шяуляй будет преобладать облачность, ночью и утром -1-0 градусов, днем около 1-2 градуcа тепла. На взморье облачно, 2-3 градуса тепла.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных много где ожидается прояснение. В субботу температура сохранится похожей на пятничную, а ночью в воскресенье много где будет несколько холоднее.

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