Погода: на один день страну охватит мороз

Чтобы не было скучно, зима в середине недели готовит морозный подарок, так что есть смысл достать одежду потеплее. Правда, надолго она не понадобится. В конце недели мороз будет скромным.

Во вторник пасмурно, во многих местах гололедица, кое-где туман, ветер северо-западный. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток возможен небольшой снег, установится температура -1-0 градусов. Днем воздух прогреется до 1-3 градусов. В Шяуляй ночью и утром будет порядка нуля градусов. Днем ожидается небольшое прояснение, температура 1-2 градуса тепла. На взморье в первой половине суток возможно прояснение, около 3 градусов тепла.

В среду ночью и утром будет пасмурно, однако днем облака рассеются, будет морозно. В Вильнюсе в первой половине суток на небе ожидается облачность. Ночью похолодает до -3, утром - до -6 градусов мороза. Днем ожидается солнце, -7 градусов мороза. К вечеру воздух охладится еще сильнее. В Каунасе ночью и утром будет преобладать облачность, термометры зафиксируют -3-2 градуса мороза. Днем ожидает солнечное небо, -4 градуса мороза. В Шяуляй ночью около -3, утром и днем около -5 градусов мороза. На взморье будет преобладать хмурый пейзаж, вероятность осадков слабая. Ночью около 1 градуса тепла, днем до -1 градуса мороза.

В четверг ночь будет ясной и холодной. Днем небо заволокут облака, много где ожидается небольшой снег, мороз будет потихоньку сдавать позиции. В Вильнюсе ночью и утром температура упадет до -14 градусов. Днем появятся облака, около -12 градусов, после обеда - около 8 градусов мороза.В Каунасе в первой половине суток небо должно быть ясным. Термометры тогда зафиксируют -9-8 градусов. Днем в небе появятся облака, пройдет небольшой снег. Мороз спадет до -6-5 градусов. В Шяуляй ночью около -7 градусов, утром порядка - 5 градусов мороза. Днем температура будет колебаться от -4 до -2 градусов, небольшой снег. На взморье ночью температура упадет до -1 градуса. Утром порядка 1, днем около 3 градусов тепла, смешанные осадки.

В пятницу погода будет намного мягче, местами ожидается небольшой мокрый снег, дождь. Ветер - западный. В Вильнюсе ночью и утром -3-1 градус мороза, небольшой снег. Днем 0-1 градус тепла. В Каунасе в первой половине суток будет около нуля. Днем ожидаются небольшие осадки, воздух прогреется до 1-2 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, ночью и утром -1-0 градусов. Днем порядка 1-2 градусов тепла. На взморье будет облачно, до 2-3 градусов тепла.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных ожидается прояснение. В субботу температура будет похожей на пятничную, а в воскресенье ночью много где похолодает несколько сильнее.