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В понедельник станет теплее, днем будет 16–18 градусов тепла, несколько прохладней на взморье. Со вторникa прогнозируется дождливая погода.

В воскресенье осадков не ожидается, будет облачно, температура ночью 0–5, днем – 6–11 градусов тепла.

Утром будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.

В субботу утром местами, в основном в восточных районах, ожидаются небольшие дожди, днем значительных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, скорость которого достигнет 8–13 м/с.

Конец недели в Литве будет без значительных осадков, в понедельник ожидается кратковременное потепление, a потом ожидается дождь.

Погодa: нa один день придет нaстоящaя веснa Конец недели в Литве будет без значительных осадков, в понедельник ожидается кратковременное потепление, a потом ожидается дождь.

В Паланге – традиционная аллея Крашенок В Паланге уже в восьмой раз перед Пасхой появилась традиционная аллея Крашенок на ул. Й.Басанавичюса.

Появилось фото историка Бумблаускаса с политологом Мажилисом 7 апреля в правительстве Литвы состоялась дискуссия с историками о том, как обнаруженный профессором университета им. Витаутаса Великого Людасом Мажилисом оригинал Акта 16 февраля представить в контексте столетия Литовского государства.

Сравнение цен в Польше и Литве: разница очевидна В выходные мы задумали поехать в Польшу за покупками. Списка не составляли, поэтому покупали более менее то же самое, что покупаем в Литве.