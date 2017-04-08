Погодa: нa один день придет нaстоящaя веснa

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ru.DELFI.lt
суббота, 8 апреля 2017 г. 07:17
Конец недели в Литве будет без значительных осадков, в понедельник ожидается кратковременное потепление, a потом ожидается дождь.
© Fotolia

В субботу утром местами, в основном в восточных районах, ожидаются небольшие дожди, днем значительных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный, скорость которого достигнет 8–13 м/с.

Утром будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6–11 градусов тепла.

В воскресенье осадков не ожидается, будет облачно, температура ночью 0–5, днем – 6–11 градусов тепла.

В понедельник станет теплее, днем будет 16–18 градусов тепла, несколько прохладней на взморье. Со вторникa прогнозируется дождливая погода.

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