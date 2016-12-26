Погода на неделю: ждет нехарактерное для зимы тепло

26 декабря станет тепло, однако ожидается сильный ветер и осадки. Однако со вторника станет прохладнее, облака рассеются, выглянет солнце. Ветер успокоится только во второй половине недели, тогда мы снова вспомним, что такое морозик.

В понедельник установится теплая погода, усилится западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе весь день будет пасмурно, ожидаются осадки. Ночью и утром будет 2–4 градуса тепла. Днем будет до 8 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, вероятность осадков невелика. Будет 3–5 градусов. Днем пойдет дождь, воздух прогреется до 7–8 градусов. На взморье 6–8 градусов, ожидаются осадки. Во второй половине дня ветер усилится.

27 декабря станет прохладнее, будет сыро. По-прежнему ожидается порывистый западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет 1–3 градуса тепла, ожидаются смешанные осадки. В Шяуляй снег с дождем, будет 1–2 градуса тепла. на взморье ветер, дождь. Температура составит 4–5 градусов выше нуля.

В среду ночью во многих районах ожидаются осадки, будет небольшой мороз. Днем прояснения, будет дуть сильный северный ветер. В Вильнюсе и Каунасе 0–2 градуса тепла. По небу будут плыть облака, возможны осадки. В Шяуляй около 0–1 градуса тепла, небольшая облачность. На взморье небольшая облачность, дождь, будет 3–4 градуса тепла.

В четверг ветер успокоится, днем ожидается минусовая температура. В окрестностях Вильнюса ночью –5–4, днем до –3–2 градусов. В Каунасе ночью будет пасмурно, ожидается –1–0 градусов. Утром облака рассеются, будет –3 градуса, днем –2–1 градус. В Шяуляй ночью возможен небольшой снег, утром будет ясно, –4–2 градуса. Днем будет солнечно, –2–1 градус. На взморье большую часть дня будет ясно, ночью 2, утром около 0, днем 1–3 градуса тепла. К вечеру потеплеет, станет пасмурно.

В пятницу ожидается порывистый западный ветер, будет теплее. Во многих районах ожидаются смешанные осадки, возможен гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью –2–0 градусов, небольшой снег. Днем дождь, потеплеет до 2 градусов. В Шяуляй сильная облачность, дождь. Ожидается 2–3 градуса тепла. На взморье облачно, небольшой дождь. Воздух прогреется до 4–5 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные в западных районах будет теплее, там будет немного выше нуля. В других районах чуть ниже нуля и смешанные осадки.