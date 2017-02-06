Погода на неделю: новости есть хорошие и плохие

ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 09:08
Последний месяц зимы напомнит нам, на что способна зима. C востока Литву настигнет волна холодного воздуха, однако при этом будет солнечно.
© A.Panavo nuotr.

Самыми холодными будут ночи в среду и четверг, а из-за неприятного ветра ощущение холода будет еще сильнее. В конце недели станет пасмурнее, а холод отступит.

В понедельник много где ожидается небольшой снег, похолодает. Из-за сильного восточного ветра будет воздух будет холодным. Вильнюсе и Шяуляй в первой половине суток термометры зафиксируют -8-7 градусов, ожидается сильная облачность. Днем будет около -6-5 градусов, местами пройдет снег. На взморье ночью около -3, на востоке порядка -5 градусов. Днем возможны прояснения, температура -3 градуса.

Во вторник ночью температура упадет еще ниже. Днем во многих районах будет ясно, неприятный восточный ветер. В Вильнюсе ночью будет преобладать облачность, похолодает до -14 градусов, однако утром облако исчезнет, термометры покажут -16 градусов. Днем -14-12 градусов. В Каунасе преимущественно ясное небо. В первой половине суток -13-11, днем -10-9 градусов. В Шяуляй ночью и утром похолодает до -15-13, днем до -12-10 градусов. На взморье ветер будет сильнее, ясно. Ночью и утром термометры зафиксируют -11-9, днем до -8-7 градусов.

В среду станет холоднее. Приятная новость в том, что не будет недостатка в солнце. Ночью самый сильный мороз ожидается на востоке и юго-востоке Литвы. Из-за сильного ветра ощущаемая температура достигнет -25 градусов. В Вильнюсе будет преобладать ясное небо. Ночью и утром похолодает до -19-18, днем до -15-11 градусов. В Каунасе в первой половине суток температура упадет до -15, днем до -11-9 градусов. В Шяуляй вероятность облачной погоды слабая. Ночью и утром около -16, днем -12-9 градусов. У моря в первой половине суток преимущественно ясно, до -13 градусов. Днем появятся облака, -8-6 градусов.

В четверг ночью в восточных районах страны будет холоднее всего, а на западе холод уже спадет. Восточный, юго-восточный ветер будет слабее. В Вильнюсе ожидается ясное небо. Ночью и утром температура упадет до -20-18 градусов. Днем будет порядка -12-9 градусов. В Каунасе ночью и утром термометры покажут -13, днем - 9-7 градусов. В Шяуляй все сутки будет ясное небо. В первой половине суток -14, днем -10-7 градусов. На взморье ночью и утром будет преимущественно облачно, до -8 градусов. Днем облачность станет меньше, до -6-3 градусов.

В пятницу будет пасмурно, холод отступит, легкий северный ветер. В Вильнюсе ночью до -14 градусов, а на востоке уже порядка -10 градусов. Днем облачно, около -7-6 градусов. В Каунасе и Шяуляй будет преобладать похожая температура, вероятная облачность. В первой половине суток термометры зафиксируют -12-9, днем -6-3 градуса. На взморье небо будет светлее. Ночью и утром около -9, -5-2 градуса.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных погода будет гораздо мягче, ожидается небольшой снег.

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