Погода на неделю: еще будут теплые дни

На следующей неделе в Литве ожидается переменчивая погода. Самым приятным днем будет среда, когда воздух прогреется до 19–24 градусов.
Liūnelio rezervatas
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал в интервью LRT, что в воскресенье будет дождливая погода.

Самые интенсивные дожди пройдут в Южной Литве. Там возможны и грозы.

"Ветер будет слабым. Температура составит 16–19 градусов тепла, на западе и на севере страны местами возможно солнце, воздух прогреется до 20 градусов", – сказал синоптик.

В понедельник вероятность дождя невелика. Днем будет 16–20 градусов тепла.

"Во вторник и в среду придет антициклон. Вероятность дождя будет невелика, разве что в среду в некоторых местах западного района пройдут небольшие дожди. Во вторник будет 17–21 градус тепла, в среду днем – 19–24 градуса", – прогнозирует Сакалаускас.

В четверг погода будет дождливой, ожидается порывистый ветер. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.

В пятницу, 1 сентября, вероятность дождя на большей территории Литвы невелика, разве что утро на востоке страны пройдут небольшие дожди. Днем будет 16–20 градусов тепла.

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