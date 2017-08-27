Погода на неделю: еще будут теплые дни

Синоптик Витаутас Сакалаускас сказал в интервью LRT, что в воскресенье будет дождливая погода.
Самые интенсивные дожди пройдут в Южной Литве. Там возможны и грозы.
"Ветер будет слабым. Температура составит 16–19 градусов тепла, на западе и на севере страны местами возможно солнце, воздух прогреется до 20 градусов", – сказал синоптик.
В понедельник вероятность дождя невелика. Днем будет 16–20 градусов тепла.
"Во вторник и в среду придет антициклон. Вероятность дождя будет невелика, разве что в среду в некоторых местах западного района пройдут небольшие дожди. Во вторник будет 17–21 градус тепла, в среду днем – 19–24 градуса", – прогнозирует Сакалаускас.
В четверг погода будет дождливой, ожидается порывистый ветер. Воздух прогреется до 18–23 градусов тепла.
В пятницу, 1 сентября, вероятность дождя на большей территории Литвы невелика, разве что утро на востоке страны пройдут небольшие дожди. Днем будет 16–20 градусов тепла.
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