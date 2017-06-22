Погода на Ивана Купалы не порадует

ru.DELFI.lt
четверг, 22 июня 2017 г. 16:50
Дольше всех у костра на Ивана Купалы смогут сидеть жители Аукштайтии, а меньше всего - жители взморья, сказала DELFI представитель Литовской гидрометеорологической службы Вида Ралене.
© K. Cemnolonskio nuotr.

Оказывается, в пятницу днем будет достаточно тепло, однако ночью пойдет дождь, а в воскресенье настроение испортит сильный ветер.

"Циклон с дождем пройдет южнее Литвы, и если в пятницу днем и пойдет дождь, то только на юге. В пятницу погода будет хорошей, может не солнечной, но теплой, без дождя, температура составит 19-24 градуса", – сказала синоптик.

По словам Ралене, к вечеру похолодает.

"Ночью будет 7-12 градусов, на косе – около 15 градусов тепла", – сказала она.

В ночь на Ивана Купалы не только похолодает, но и пойдет дождь.

"Мы наблюдаем, как с запада идут дождевые облака, которые около полуночи дойдут до взморья. После полуночи там пойдет дождь. Понемногу эти облака распространятся на всей территории Литвы в сторону восточных районов, утром доберутся до Аукштайтии", – сказала собеседница.

По словам синоптика, дождь ожидается и в субботу днем – он будет идти время от времени, но практически во всех районах. Днем прогнозируют 17-22 градусов.

"Более продолжительные и обильные дожди ожидаются в восточной части страны, в Аукштайтии, в западной части облачность снизится, чаще будет выглядывать солнце", – сказала она.

Особых перемен в воскресенье не ожидается. Ожидается дождь, местами с грозами.

"В воскресенье ожидается сильный ветер, порывы местами составят 15 м/с. Ночью температура составит – 10-15, днем – 17-22 градусов", – сказала Ралене.

По ее словам, есть вероятность, что в Дзукии воздух прогреется до 25 градусов.

"В этом году праздник Ивана Купалы вероятно будет традиционным. Две трети Ивана Купалы бывают с дождем, а треть - без дождя. Конечно, к примеру, в прошлом году на Ивана Купалы как раз пришла волна тепла из юго-западной части Европы, температура с 24 по 26 июня повышалась до 30-35 градусов", – вспоминала она.

Правда, в позапрошлом году, на Ивана Купалы было дождливо и пасмурно, а в позапрошлом в эту ночь температура понизилась до 2-5 градусов.

После Ивана Купалы, по приметам, начинается лето.

"Пока, похоже, что в середине следующей недели потеплеет, но насколько задержится тепло, пока трудно сказать", – сказала она.

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