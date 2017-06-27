Погода на этой неделе обещает быть переменчивой, будет и жарко

До середины недели температура подниматься не будет, ожидается сильный ветер, а облака принесут дожди. Однако в конце недели должны наступить приятные перемены.

Уже в четверг температура подскочит до отметки в 32 градуса. Правда, будут и дожди с грозами, а также неприятный ветер. В конце недели уже посвежеет.

Во вторник картина не изменится: облака, местами кратковременный дождь, сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первую половину суток будет ясно, 12-15 градусов. Днем - переменная облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 18-19 градусов. В Шяуляй в небе образуются небольшие облака. Утром термометры зафиксируют 12-14, днем 17-18 градусов. На взморье в первую половину дня - кратковременный дождь, 15-16 градусов.

В среду ожидается восточный ветер. Ночь будет спокойной и ясной, днем в северной части страны солнца будет больше, чем в южной, где начнут собираться облака и пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первую половину суток преимущественно ясное небо. Температура ночью достигнет 9-11 градусов, утром - 15. Днем термометры покажут 18-20 градусов, дождь. В Шяуляй ожидается сильная облачность. Ночью и утром 9-14 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов. На взморье небольшая облачность. В первой половине суток около 10-13, днем 19-20 градусов.

В четверг вновь не обойдется без осадков, сильного ветра и грозы. Термометры зафиксируют до 30 и более градусов. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет дождь, будет молния, а утром облака рассеются, 16-19 градусов. Днем погода вновь переменится, появятся грозовые облака, воздух прогреется до 30-31 градуса. В Шяуляй в первой половине суток будет преобладать переменная облачность, 14-17 градусов. Днем термометры зафиксируют 26-27 градусов, временами вероятен кратковременный дождь. На взморье будет ветрено. Ночью и утром прогремит гром, 16-19 градусов. Днем воздух прогреется до 27 градусов, вечером дождь.

В пятницу жара спадет, задует сильный ветер. В небе вновь появятся грозовые облака. В Вильнюсе будет преобладать слабая облачность, ожидается кратковременный дождь и гром. Ночью и утром 20-22, днем 24 градуса. В Каунасе будет достаточно ясное небо. В первой половине суток термометры зафиксируют 21-23, днем 24-25 градусов. В Шяуляй ночью и утром пройдет дождь, молнии. Температура - 19-20 градусов. Днем сквозь облака проглянет солнце, воздух прогреется до 23 градусов. На взморье ожидается то солнце, то облачно, временами дождь, сильный ветер. Температура 18-21 градус.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в субботу в большинстве районов страны ожидаются осадки, гроза. Ночью уже будет свежее, а днем сохранится похожая температура как и в пятницу. В воскресенье поднимется сильный юго-западный ветер, посвежеет, а осадков будет меньше.