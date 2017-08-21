Погода на этой неделе не порадует

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ru.DELFI.lt
понедельник, 21 августа 2017 г. 08:58
На этой неделе дождь будет идти каждый день, особенно в первые дни. Во второй половине недели дождя будет меньше, температура немного повысится.
Lietus
© Marius Vizbaras

В понедельник будет прохладно и дождливо. В Вильнюсе и Каунасе дождь, особенно в первой половине дня. Утром будет 13 градусов тепла. Днем облака немного рассеются, однако по-прежнему возможен небольшой дождь, воздух прогреется до 19 градусов. В Шяуляй ночью пасмурно и дождь, 13 градусов. Днем дождь, однако облака понемногу рассеются. Температура составит 18 градусов. На взморье дождь, температура 15–17 градусов.

Во вторник также будет идти дождь. Ночью местами туман, сильный дождь ожидается днем. В Вильнюсе и Каунасе ночью без дождя, будет 11–12 градусов. Днем пойдет дождь, воздух прогреется до 18 градусов. В Шяуляй в первой половине дня ясно, будет 10–12 градусов. Днем облачность увеличится, пройдет дождь. Температура поднимется до 18 градусов. На взморье переменная облачность, дождь. Ночью 13, днем около 17 градусов тепла.

В среду сохранится похожая температура. В большинстве районов пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной и спокойной, будет 10–12 градусов. Днем температура поднимется до 18–19 градусов, облачно, осадки. В Шяуляй ночью без дождя, будет 10 градусов тепла. Днем небольшая облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 17 градусов. На взморье небольшая облачность, время от времени будет идти дождь. Ночью 14, днем 17 градусов тепла.

В четверг переменная облачность, местами дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, небольшой дождь. Ночью будет 10–13, днем 19 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно, вероятность дождя невелика. Ночью 11, днем 18 градусов. На взморье ночью небольшой дождь, утром облака рассеются, будет 14 градусов. Днем воздух прогреется до 18 градусов, небо будет ясным.

В пятницу поднимется ветер, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, небольшой дождь. Ночью 13–14, днем 20 градусов. В Шяуляй ночь будет пасмурной, ожидаются небольшие осадки, температура составит 13 градусов. Днем облачность снизится, воздух прогреется до 19 градусов. На взморье сильный ветер, ночью сильный дождь, температура 17 градусов. Днем небольшая облачность, кратковременный дождь. Воздух прогреется до 19 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo, в выходные будет немного теплее, дожди будут идти реже.

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