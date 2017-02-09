Погода: морозы отступают

ru.DELFI.lt
четверг, 9 февраля 2017 г. 08:02
Во второй половине недели погода будет более мягкой. На большей части страны мороз ослабеет, за исключением восточных окраин. В выходные теплее станет на всей территории Литвы, сильных морозов уже не будет.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В четверг ожидаются прояснения. Холоднее всего будет в северо-восточной Литве, где ночью местами будет до -20 градусов. На юго-западе пройдет небольшой снег. В Вильнюсе будет ясно. Ночью и утром –14–13, днем –10–8 градусов. В окрестностях Каунаса небольшая облачность. В первой половине дня –10–9 градусов, днем –7–5 градусов. В Шяуляй ночью и утром –12, днем солнце, –8–6 градусов. На взморье будет пасмурно. Ночью и утром –8, днем –5–3 градуса.

В пятницу ночью местами будет похожая температура, днем станет теплее. В северо-восточных районах мороз пойдет на убыль, а на юго-востоке похолодает. Во многих районах из-за облаков будет выглядывать солнце, только на востоке ожидается более облачная погода. В окрестностях Вильнюса –15–14, днем –7–5 градусов. В Каунасе в первой половине дня будет ясно, –12, днем появятся облака, будет –7–4 градуса. В Шяуляй большую часть дня будет ясная погода. Ночью и утром около –12, днем –8–5 градусов. На взморье облака рассеются. В первой половине дня –8–7, днем –5–3 градуса.

В субботу будет облачно, местами возможен снег. Станет теплее. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. Ночью и утром –7–6, днем –5–4 градуса. В Шяуляй облачно. Ночью и утром –7, днем до –5 градусов. На взморье переменная облачность, усилится ветер. В первой половине дня будет –6–5, днем –4–3 градуса.

В воскресенье без особых перемен. В Вильнюсе и Каунасе облачно. Ночью и утром –6, днем –4 градуса. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, –6 градусов. Днем облака рассеются, будет –4–3 градуса. На взморье ночью и утром будет облачно, –5 градусов. Днем выглянет солнце, температура составит –3 градуса.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник погода будет похожей, а со вторника станет теплеть.

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