Погода: мороз вернется с прежней силой

Под занавес недели нас ежедневно все еще будет радовать снежок, а более значительные перемены на столбиках термометров произойдут только в воскресенье. Постепенно будет холодать, а на следующей неделе с прежней силой вернутся морозы.

В пятницу во многих районах намечается снег, будет дуть несильный южный ветер. Температура будет колебаться в пределах ноля, у моря будет теплее. В Вильнюсе и Каунасе во второй половине дня ожидаются более обильные осадки. Температура будет колебаться от 1 градуса ниже нуля до 1 градуса тепла. В Шяуляй ночью и утром будет около 0-1 градусов тепла. Днем будет до -1 градуса, усилится снег. На взморье в первой половине дня прогнозируется ветреная погода с обильными дождями. Воздух в это время прогреется до 2-3 градусов тепла, ожидаются смешанные осадки.

В субботу погода ничем не удивит: будет пасмурно, местами пройдет снег. В Вильнюсе и Каунасе местами снег, температура будет колебаться в пределах -1-0 градусов. К вечеру мороз усилится. В Шяуляй будет идти снег, температура будет колебаться в пределах -1-0 градусов. На взморье будет идти снег с дождем, термометры будут фиксировать 1-2 градусов выше ноля.

В воскресенье будет холоднее. Местами еще пройдет снег, а порой выглянет солнце. Будет дуть западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе снова пройдет снег, похолодает до -3-2 градусов. В Шяуляй ожидаются проблески солнца. Ночью будет около -3, а ночью - около 7-5 градусов мороза. В течение дня будет держаться легкий морозец в -3-2 градуса. На взморье завеса облаков также развеется, но одна другая снежинка все еще может показаться. Ночью и утром будет около -1-0, а днем прогреется до 1 градуса выше ноля.

По данным прогнозов gismeteo.lt, на следующей неделе в Литву придет еще одна волна холода, поэтому мороз будет только крепчать.