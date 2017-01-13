Погода: мороз вернется с прежней силой

ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 08:58
Под занавес недели нас ежедневно все еще будет радовать снежок, а более значительные перемены на столбиках термометров произойдут только в воскресенье. Постепенно будет холодать, а на следующей неделе с прежней силой вернутся морозы.
© Shutterstock nuotr.

В пятницу во многих районах намечается снег, будет дуть несильный южный ветер. Температура будет колебаться в пределах ноля, у моря будет теплее. В Вильнюсе и Каунасе во второй половине дня ожидаются более обильные осадки. Температура будет колебаться от 1 градуса ниже нуля до 1 градуса тепла. В Шяуляй ночью и утром будет около 0-1 градусов тепла. Днем будет до -1 градуса, усилится снег. На взморье в первой половине дня прогнозируется ветреная погода с обильными дождями. Воздух в это время прогреется до 2-3 градусов тепла, ожидаются смешанные осадки.

В субботу погода ничем не удивит: будет пасмурно, местами пройдет снег. В Вильнюсе и Каунасе местами снег, температура будет колебаться в пределах -1-0 градусов. К вечеру мороз усилится. В Шяуляй будет идти снег, температура будет колебаться в пределах -1-0 градусов. На взморье будет идти снег с дождем, термометры будут фиксировать 1-2 градусов выше ноля.

В воскресенье будет холоднее. Местами еще пройдет снег, а порой выглянет солнце. Будет дуть западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе снова пройдет снег, похолодает до -3-2 градусов. В Шяуляй ожидаются проблески солнца. Ночью будет около -3, а ночью - около 7-5 градусов мороза. В течение дня будет держаться легкий морозец в -3-2 градуса. На взморье завеса облаков также развеется, но одна другая снежинка все еще может показаться. Ночью и утром будет около -1-0, а днем прогреется до 1 градуса выше ноля.

По данным прогнозов gismeteo.lt, на следующей неделе в Литву придет еще одна волна холода, поэтому мороз будет только крепчать.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Участники событий 13 января: авиационные бомбы, подземный ход из Сейма, колокол у башни (32)

Участники событий 13 января: авиационные бомбы, подземный ход из Сейма, колокол у башни
Если в Москве Останскинская башня — символ империи, то вильнюсская телебашня — символ независимости. Участники январских событий в столице Литвы делятся своими воспоминаниями в репортаже Евгения Титова.

Первые немецкие военные должны прибыть в Литву в конце января (23)

German troops landing in Lithuania as part of a NATO exercise
Планируется, что первые военные батальона сил передового базирования НАТО под командованием Германии прибудут в Литву в конце января, сообщило министерство обороны.

Погода: мороз вернется с прежней силой

Погода: мороз вернется с прежней силой
Под занавес недели нас ежедневно все еще будет радовать снежок, а более значительные перемены на столбиках термометров произойдут только в воскресенье. Постепенно будет холодать, а на следующей неделе с прежней силой вернутся морозы.

В Литве памятная дата - День защитников свободы (63)

Sausio 13-osios memorialo iškilmingas atidarymas ir atminimo laužų uždegimas
13 января в Литве - День защитников свободы и 26-ая годовщина трагических событий 1991 года.

В столице Литвы зажжены Костры памяти у здания ЛРТ открыт мемориал (78)

В столице Литвы зажжены Костры памяти
Сегодня вечером начались памятные мероприятия, связанные с событиями 13-го января 1991-го года в Вильнюсе.
Facebook друзья
Rambler's Top100