Погода: мороз достигнет своего пика

В середине недели по всей стране будет преобладать наиболее холодная на этой неделе погода, но уже с четверга температура начнет подниматься. И все из восточных районов страны мороз с уходом спешить не будет. Немного более мягкой погоды можно ожидать на выходных.

В среду единственная перемена будет заключаться в том, что будет холоднее. Ночью в большинстве районов эта неделя будет чуть ли не самой холодной. Из-за сильного ветра ощущение холода будет еще более сильным. В юго-западных районах пройдет снег, а на северо-востоке наиболее солнечно. В Вильнюсе ночью ожидаются прояснения, похолодает до -16 градусов. Днем будет преобладать облачность, около -13-11 градусов. В Каунасе ночью и утром температура упадет до -14, днем до -10-8 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, термометры зафиксируют -15 градусов. Днем будет преобладать облачность, похолодает до -12-9 градусов. На взморье все сутки облачно, ночью и утром около -11, днем -8-6 градусов.

В четверг много где температура поднимется, однако северо-восток останется самым холодным регионом. Ветер - юго-восточный. В центральной и юго-западной части Литвы возможен небольшой снег, в восточных районах с прояснениями. В Вильнюсе в первой половине суток будет пасмурно, похолодает до -10 градусов. Днем облака рассеются, около -8-6 градусов. В Каунасе ночью и утром ожидается небольшой снег. В то время температура упадет до -8 градусов. Днем - до -6-4 градусов. В Шяуляй ночью и утром термометры зафиксируют -10-9 градусов, облачно. Днем преимущественно небольшая облачность, около -6-4 градусов. На взморье ожидается небольшой снег. Ночью и утром похолодает до -7-6, днем - до -4 градусов.

В пятницу ночью на градус-другой похолодает, однако днем температура резко пойдет вверх, слабый восточный ветер. Ночью будет ясно, мороз усилится до -15 градусов. Утром -12, днем - 7 градусов. В Каунасе прогнозируют ясное небо. Ночью и утром будет около -13-11, днем -9-7 градусов. В Шяуляй будет ясно. Ночью похолодает до -9, утром до -12 градусов. Днем солнечно, -8-6 градусов. На взморье ночью будет пасмурно, -5 градусов. Утром облака рассеются, до -7 градусов. Днем порядка -5-3 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных сквозь облака много где будет видно солнце, погода будет мягче.