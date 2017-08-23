Погода: лето сдается

В ближайшие дни лето не приподнесет никаких сюрпризов: будет облачно, во многих районах пройдут дожди, однако не все так безнадежно: будет показываться солнце.

В последние дни недели температура будет расти, однако усилится ветер.

В среду местами пройдут дожди, будет дуть северо-западный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в дневное время ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Воздух прогреется до 18-19 градусов тепла.

В Шяуляй пройдет кратковременный дождь, будет около 19 градусов тепла. На взморье будет ветрено, малооблачно, пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 18 градусов.

В четверг погода будет довольно ветреной, облака рассеются, только в восточной части страны все еще будет облачно, пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет дождь, ожидается около 11-13 градусов тепла. Днем в Каунасе будет солнечно, воздух прогреется до 20 градусов, в Вильнюсе солнце будет скрываться за облаками. В столице будет около 18 градусов выше ноля.

В Шяуляй небо будет облачным. Ночью пройдет дождь, будет 11-13 градусов тепла. Днем будет около 18 градусов. На взморье ночью небо будет ясным, термометры будут фиксировать 15 градусов. Днем возможен короткий дождь, будет около 18 градусов тепла.

В пятницу ожидается порывистый юго-западный ветер, температура будет расти, дожди почти прекратятся. Вероятность дождя в Вильнюсе и Каунасе небольшая. Ночь ожидается ясной, будет 10-13 градусов тепла. Днем будет облачно, воздух прогреется до 22 градусов.

В Шяуляй ночью будет около 9-11 градусов тепла. Днем прогнозируется небольшая облачность, температура повысится до 18 градусов, возможен кратковременный дождь. На взморье прогнозируется сильный ветер, местами пройдет дождь. Ночью будет около 15, днем - около 18 градусов тепла.

Согласно прогнозам gismeteo.lt, в субботу будет дуть сильный западный ветер, будет выглядывать солнце, возможны осадки, температура не сильно изменится. В воскресенье во многих районах пройдет дождь. В начале следующей недели в погоде серьезных изменений не предвидится.