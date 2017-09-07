Погода: лето не сдается - на выходных ожидается потепление

В четверг днем будет преимущественно облачно, во многих, особенно южных районах пройдет кратковременный дождь, а в западной Литве местами с прояснениями. Ветер - западный. В Вильнюсском и Каунасском округах - облачно. Ночью температура будет колебаться между 8-10, днем - 14-15 градусами. Местами вероятен небольшой дождь. В Шяуляй в первой половине суток облачность будет чуть меньше, 6-8 градусов. Днем она возрастет, к вечеру начнется дождь. Воздух прогреется до 14 градусов. На взморье ожидается переменная облачность, днем - 15 градусов.

В пятницу ночью дождь продолжится в южных районах страны, во второй половине ночи дождить начнет и на взморье, в северо-западной Литве. В этих районах дождь пройдет не раз и днем. Осадки в других местах будут кратковременными, временами должно становится яснее. Ветер - сильный, западный. В Вильнюсе и Каунасе ночью кратковременный дождь, утром облачность спадет. Температура достигнет 9-11 градусов. Днем будет облачно, местами дождь, воздух прогреется до 16-17 градусов. В Шяуляй ночью должно стать яснее, около 7-9 градусов. Днем солнце спрячется до облаком, температура поднимется до 15 градусов. На взморье в первой половине суток ожидаются осадки, будет около 12 градусов. Днем вероятен гром, дождь, 15-16 градусов.

В субботу в первой половине суток в большинстве районов будет дождливо, днем воздух прогреется больше пятничного, порадует и выглядывающее из-за облаков солнце. Ветер - сильный, южный. В Вильнюсском и Каунасском районах ночью будет пасмурно, дождь, 11-13 градусов. Днем облака несколько рассеются, воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, местами дождь, днем должно быть чуть светлее. Ночью - 11, днем - около 17 градусов. На взморье ночью будет накрапывать, 15 градусов. Днем облака рассеются, ожидается 19 градусов.

В воскресенье на некоторое время вернется летнее тепло, днем местами воздух прогреется до 24 градусов, будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе большую часть суток ожидается ясная погода, лишь временами возможна небольшая облачность со слабым дождем. Вечером облачность возрастет, чаще будет и дождь. Ночью 14, днем - 23-24 градуса. В Шяуляй ночью кратковременный дождь, утром небо станет светлее, ожидается около 13-15, днем - 22 градусов. После обеда объявится дождевое облако. На взморье преимущественно переменная облачность, частый кратковременный дождь. Ночью термометры зафиксируют 15, днем - 18 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале будущей недели сохранится похожая теплая погода, будет сильный юго-западный ветер, в большинстве районов страны ожидаются осадки.