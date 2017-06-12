Погода: лето не балует - ожидают неприятные перемены

Грядущая неделя не побалует летним теплом, очень пригодится зонтик. В первую половину недели будет ветрено, дождливо и прохладно. Вторая половина обещает быть немного теплее и будет больше солнца.

В понедельник ночью в страну придут осадки. Днем во многих районах пройдут дожди, ожидается сильный юго-западный ветер. Уже будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе утром будет пасмурно, 14-16 градусов. Днем вновь ожидается дождь, около 20 градусов. В Шяуляй утром начнется дождь, 15-16 градусов. Днем осадки станут интенсивнее, воздух прогреется до 18 градусов. На взморье в первой половине суток пройдет дождь, температура поднимется до 15 градусов. Днем облака развеются, 16-17 градусов.

Во вторник на большей части территории Литвы - дождь, температура упадет еще ниже, ожидается сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, осадки, временами прогремит гроза. В первой половине суток около 13, днем - 17 градусов. В Шяуляй также будет дождливо. Ночью 12, днем 14-15 градусов. На взморье сильный ветер будет гонять облака, временами кратковременный дождь. Ночью и утром будет около 13, днем - около 15 градусов тепла.

В среду в большинстве районов страны будет преимущественно пасмурно, ожидается небольшой дождь, довольно сильный западный, северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачно, небольшой дождь. Ночью и утром температура поднимется до 10-12, днем - 16-17 градусов. В Шяуляй будет облачно. В первой половине суток термометры покажут 11, днем 16 градусов тепла. У моря облачность будет меньше, вероятность осадков слабая. Ночью и утром 12-13, днем - 15 градусов.

В четверг ветер потихоньку стихнет, небо прояснится, а температура поднимется. В Вильнюсе и Каунасе преимущественно ясное небо. Ночью и утром будет 9-13, днем 21-22 градуса. В Шяуляй небольшая облачность, 8-10 градусов ночью, 14 - утром. Днем воздух прогреется до 21 градуса. На взморье преимущественно ясная погода. В первой половине суток термометры зафиксируют 13-15, днем - 17 градусов.

В пятницу в ходе первой половине суток еще будет ясно, однако после обеда, вероятно, в страну вновь придут осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром небо будет чистым. Ночью 11-14, утром - 16 градусов. Днем появятся облака, начнется дождь. Воздух прогреется до 21-22 градусов. В Шяуляй в первую половину суток также будет ясная погода. Ночью 11-13, утром - 17 градусов. Днем ожидается дождь, гроза. Температура поднимется до 20 градусов. На взморье ночью будет около 13, утром около 16 градусов. Днем - пасмурно, ожидаются осадки, преимущественно 17 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, вероятно, что на выходных вряд ли получится насладится выездом на природу: будет преимущественно переменная облачность, частый дождь, а температура будет несколько ниже, чем в пятницу.