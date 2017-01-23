Погода: краткий реванш зимы перед потеплением

В последнюю неделю января зима ненадолго усилит свои позиции. В первые дни будет преобладать мягкая погода, ожидаются небольшие осадки. В середине недели мороз станет сильнее, но больше всего это почувствуют в восточной части страны. В последние дни неделе зима уже выдохнется, придет более теплая погода.

В понедельник местами среди облаков ненадолго появится солнце, немного больше его будет в южных районах страны. Кое-где ожидаются небольшие осадки, больше дождь, однако местами может выпасть и небольшой снег. Ветер юго-западный, средней силы. В Вильнюсе ночью и днем температура упадет до -1 градуса мороза, к вечеру похолодает сильнее. В Каунасе -1-0 градусов мороза. Днем возможно кратковременное прояснение, вечером - снег. В Шяуляй в первой половине суток будет преобладать нулевая температура. Днем воздух нагреется до 1 градуса, небольшой дождь. На взморье температура поднимется до 2-3 градусов тепла, ожидается дождь.

Во вторник ночью в восточных районах страны мороз будет несколько сильнее. Местами ожидаются смешанные осадки, ветер северо-западный. Днем много где будет преобладать плюсовая температура. В Вильнюсе ночью похолодает до -3 градусов, небольшой снег. Днем воздух нагреется до 1-2 градуса, есть вероятность дождя. В Каунасе ночью сохранится -1 градус мороза, утром - около нуля. Днем температура поднимется до 2-3 градуса тепла. В Шяуляй в первой половине суток будет пасмурно, 0-1 градус тепла. Днем сквозь облака будет проглядывать солнце, около 2 градусов тепла. На взморье ночью ожидается небольшой дождь, днем большая облачность, однако вероятность осадков невелика. Термометры зафиксируют 3-4 градуса тепла.

В среду будет пасмурно, много где ожидается небольшой морозец, лишь на взморье сохранится небольшое тепло. Вечером на востоке страны станет намного теплее. Ветер юго-восточный. В Вильнюсе ночью будет всего около -1, а утром и днем -3 градуса мороза. Днем небо прояснится, а мороз усилится. В Каунасе - облачно, ожидается небольшой снег. Температура -1-0 градусов мороза. В Шяуляй также будет преобладать большая облачность, местами выпадет снег. Температура -2-0 градусов мороза. На взморье дождь, 2-3 градуса тепла.

В четверг ночью в восточных районах страны термометры покажут до -10 градусов мороза, в других областях страны мороз будет несильным. Днем температура сильно поднимется, много где ожидаются смешанные осадки, ветер юго-западный. В Вильнюсе ночью и утром похолодает до -10-7 градусов. Днем -3-2 градуса мороза, ожидается снег. В Каунасе в первой половине суток небольшой снег, -3-1 градус мороза. Днем мокрый снег, воздух прогреется до -3-1 градуса мороза. В Шяуляй все сутки небо будет облачным. Ночью и утром небольшой снег, около -2-1 градуса мороза. Днем температура подскочит до 2 градусов тепла, мокрые осадки. На взморье термометры зафиксируют 4 градуса тепла, изморось.

В пятницу в большинстве районов ожидается прояснение, вероятность осадков небольшая. Будет преобладать теплая погода. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром около нуля. Днем воздух прогреется до 1-2 градусов. В Шяуляй в первой половине суток - пасмурно, будет преобладать нулевая температура. Днем облака станут реже, 2-3 градуса тепла. На взморье ожидается ясное небо, воздух прогреется до 3-4 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в субботу небо вновь будет ясным, лишь ночью местами ударит небольшой мороз. Однако днем будет преобладать небольшой плюс, а у моря будет теплее всего. В воскресенье больших перемен в погоде не ожидается.