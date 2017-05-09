Погода: кошмар продлится недолго

В ближайшие сутки весна по-прежнему будет подкидывать сюрпризы: по ночам прогнозируется не только мороз, но и небольшой снег. Тем не менее, холодная и неприятная погода уже в конце недели сменится приятным теплом.

Во вторник утром местами ожидаются осадки, в некоторых местах пройдет мокрый снег. В северных районах страны ожидаются заморозки. Днем смешанные осадки пройдут во многих районах, подует сильный северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе утром будет всего 1 градус тепла. Днем пройдет дождь, будет около 7-8 градусов тепла.

В Шяуляй почти весь день ожидаются смешанные осадки. Ночью и утром будет около 0-1, днем - около 6 градусов выше ноля. На взморье будет преобладать переменная облачность, ожидается дождь, мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, ожидается 5 градусов тепла.

В среду сохранится похожая погода. Будет дуть западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидается переменная облачность, смешанные осадки. Будет около 2 градусов тепла, утром температура опустится до -1 градуса мороза. Днем местами пройдет дождь, воздух прогреется до 7-8 градусов.

В Шяуляй в ночные и утренние часы ожидается небольшой снег, похолодает до -2-1 градусов. На следующий день будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, мокрый снег, температура поднимется до 7 градусов. На взморье в первой половине дня будет ясно, температура поднимется до 0-2 градусов тепла. В течение дня пройдет кратковременный дождь, воздух прогреется до 6 градусов выше ноля.

В ночь на четверг снова ожидаются заморозки, местами пройдут смешанные осадки. Днем будет преобладать переменная облачность, возможен мокрый снег. Усилится северо-западный ветер. В окрестностях Вильнюса в ночное время будет доминировать облачность, ожидается небольшой дождь, мокрый снег. В утренние часы тучи рассеются. Температура будет колебаться в пределах 1-2 градусов тепла. Днем придут дождевые облака, воздух прогреется до 9 градусов тепла. В Каунасе в ночные и утренние часы осадки не ожидаются, температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 1 градуса ниже ноля. Днем местами пройдет небольшой дождь, температура поднимется до 7 градусов.

В ночь на пятницу опять ожидаются заморозки, однако осадки не прогнозируются. Днем будет облачно, температура будет расти. Будет дуть несильный северо-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно. Ночью будет около 2 градусов тепла, утром подморозит до -1 градуса. Днем будет облачно, воздух прогреется до 10-11 градусов.

В Шяуляй ночью и утром будет ясно, температура упадет до -2 градусов. Днем будет преобладать переменная облачность, будет около 9-10 градусов тепла. На взморье будет малооблачно, ночью температура будет снижаться от 3 градусов тепла до ноля. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла.

По данным gismeteo.lt, в выходные, как ожидается, погода, наконец, улучшится. Будет малооблачно, осадки не прогнозируются. Ночи станут теплее, а днем столбик термометра будет показывать 12-15 градусов тепла.