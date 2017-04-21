Погода, как осенью: ветер с дождем

ru.DELFI.lt
пятница, 21 апреля 2017 г. 08:36
В ближайшие дни в Литве прогнозируется ветренная погода, небо заволокут облака, понадобится зонтик.
© DELFI / Karolina Pansevič

В пятницу во многих районах прогнозируются облачность и осадки. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Ночью ожидается легкий мороз, местами ожидается гололедица. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура составит -2-1 градусов. Утром будет облачно, температура постепенно будет расти. Днем солнце будут скрывать облака, воздух прогреется до 6-8 градусов.

В Шяуляй будет пасмурно, ночью и утром будет от нуля до +3 градусов. Днем температура повысится до 8 градусов тепла. На взморье ожидается небольшой дождь, будет дуть сильный ветер. Ночью и утром термометры будут фиксировать 5, днем — 7 градусов тепла.

Суббота будет особенно ветренной. В стране будет преобладать переменная облачность, местами пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе на протяжении суток погода будет меняться: то выглянет солнце, то пройдет дождь. Ночью будет около 4-6 градусов тепла, днем — около 8-9 градусов.

В Шяуляй ночью возможны осадки, термометры будут показывать 2-4 градусов тепла. Днем облаков будет меньше, воздух прогреется до 7 градусов. На взморье будет около 5-6 градусов тепла, будет дуть сильный ветер. Местами пройдут дожди.

В ночь на воскресенье ветер утихнет, облака рассеются. Во многих районах ожидается небольшой мороз, гололедица. Днем местами пройдет небольшой дождь, будет дуть несильный северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура будет колебаться в пределах 2 градусов тепла - 1 градуса мороза. Днем ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Воздух в это время прогреется до 8-9 градусов.

В Шяуляй ночью и утром прогнозируется ясная погода, температура будет колебаться в пределах ноля. Днем будет малооблачно, пройдет небольшой дождь. Термометры будут фиксировать 7-8 градусов тепла. На взморье ночью будет облачно, ожидается около 4 градусов тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до +7 градусов.

По данным прогнозов Gismeteo.lt, в понедельник будет дуть сильный юго-западный ветер, прогнозируется дождь. Температура почти не изменится. Чуть теплее будет во вторник: ночью прогнозируется положительная температура, а днем воздух местами прогреется до 12 градусов. Впрочем, на следующей неделе в целом погода не будет радовать: пройдет дождь, будет ветренно.

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