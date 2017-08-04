Погода: изнуряющая жара спадет

В конце недели температура воздуха немного снизится, а дожди не отступят. После дождливой пятничной ночи еще пройдут осадки, но они не будут такими интенсивными. Как в пятницу, так и в выходные, ожидается сильный ветер.

В пятницу ночью пройдет сильный дождь, гроза. Днем облачность снизится, местами пройдет небольшой дождь. Усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 19 градусов, дождь, гроза. Днем воздух прогреется до 23 градусов. В Шяуляй ночью 18, осадки, гроза. Днем 21 градус тепла, небольшой дождь. На взморье будет ветрено. Ночью сильный дождь, около 18 градусов, днем небольшой дождь, воздух прогреется до 20 градусов.

В субботу местами ожидаются кратковременные и несильные дожди, сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, 16–18 градусов. Днем небольшая облачность, возможен дождь. Воздух прогреется до 22 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, кратковременный дождь. Ночью около 16, дне около 20 градусов тепла. На взморье температура около 18–19 градусов. Сильный ветер и небольшой дождь.

В воскресенье будет дуть порывистый ветер. Погода будет примерно такой же, как в субботу. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, температура около 15 градусов. Днем увеличится облачность, небольшой дождь. Температура составляет 22 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 14–16 градусов тепла. Днем пройдет небольшой дождь, будет 19–20 градусов тепла. На взморье сильный ветер. Небольшая облачность, время от времени будут идти дожди. Температура 18 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник будет суше, а ночь прохладнее, днем температура будет почти как в воскресенье, по-прежнему будет ветрено. Со вторника ожидается еще одна волна тепла. Но тепло надолго не задержится, его прогонит дождь.