Погода: и тепло, и дождь с грозой

Похоже, что в первую неделю июня не будет скучно: после дождливого понедельника погода немного улучшится, однако уже в среду во многих районах пройдет дождь, а во второй половине недели небо затянут облака, станет чуть прохладнее.

В понедельник после дождливой ночи днем облака будут рассеиваться медленно, во многих районах пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе днем будет облачно, осадки прекратятся. Воздух прогреется до 18-19 градусов.

В Шяуляй утром ожидается небольшой дождь, днем температура поднимется до 17 градусов. На взморье будет малооблачно, воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Во вторник погода будет намного приятнее и теплее: осадки не ожидаются, чаще выглянет солнце, а южный ветер будет еле ощутимым. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно. Ночью будет 8-10, утром -12-15 градусов тепла. Днем будет облачно, воздух прогреется до 22-23 градусов.

В Шяуляй ночь будет облачной, утром небо прояснится. Термометры ночью будут фиксировать 10, утром - 15 градусов тепла. Днем будет солнечно, температура поднимется до 21 градусов тепла. На взморье будет ясно, в ночные и утренние часы ожидается 12-15, днем - 20 градусов тепла.

Среда будет довольно теплой, но во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ночью будет дуть юго-восточный ветер, днем он сменится на западный. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать переменная облачность, местами пройдут дожди. Ночью и утром температура будет колебаться в пределах 15 - 19 градусов. Днем термометры будут фиксировать 21-22 градусов выше ноля.

В Шяуляй небо заволокут облака, пройдут осадки. В ночные и утренние часы ожидается гроза, дождь. Будет 14-16 градусов тепла. Днем будет облачно, воздух прогреется до 20 градусов. На взморье ночью пройдет дождь, ожидается гром, усилится ветер. Будет около 15-17 градусов тепла. Днем пройдет сильный дождь, но облака вскоре рассеются, воздух прогреется до 16 градусов тепла.

В четверг будет малооблачно, но в некоторых местах пройдет кратковременный дождь. Будет немного прохладнее. Днем будет дуть умеренный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, термометры будут показывать 10, утром - 16 градусов тепла. Днем облачность усилится, пройдет небольшой дождь, воздух прогреется до 19-20 градусов.

В Шяуляй ночью и утром небо будет ясным, температура будет колебаться в пределах 11 - 16 градусов. Днем пройдут дожди, температура поднимется до 17-18 градусов по Цельсию. На взморье будет малооблачно, температура будет колебаться в пределах 15 градусов.

В пятницу будет облачно, но осадков не ожидается. Температура существенно не изменится, будет дуть южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, в утренние часы появятся облака. Ночью будет 9 градусов, утром температура поднимется до 15 градусов.

Днем будет облачно, воздух прогреется до 19 -20 градусов тепла.

В Шяуляй ночь также будет звездной, но утром небо закроют облака. Температура будет колебаться в пределах 9-13 градусов. Днем будет облачно, к вечеру ожидается дождь. Воздух прогреется до 17 градусов. На взморье местами пройдет дождь, будет облачно. Ночью будет около 13, на следующий день - около 17 градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков gismeteo.lt, в субботу будет на несколько градусов холоднее, во многих районах пройдет сильный дождь. В воскресенье будет облачно, но дождь не прогнозируется, вернется теплая погода.