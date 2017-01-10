Погода: грядут перемены - небольшая оттепель и осадки

ru.DELFI.lt
вторник, 10 января 2017 г. 08:56
Еще два дня сможем наслаждаться спокойной зимней погодой, а во второй половине недели наступит потепление, пройдут обильные осадки.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

Во вторник днем, после пасмурной ночи и утра во многих местах будет ясно, слабый южный ветер. В Вильнюсе температура упадет до -13-11 градусов мороза. В Каунасе в первой половине суток столбики термометров покажут -6-4 градуса мороза. Днем -10-8 градусов. В Шяуляй ночью и утром пройдет небольшой снег, -4-3 градуса мороза. Днем будет солнечно, -7-6 градусов тепла. На взморье ночью и утром небо будет хмурым, позже ожидаются прояснения. Ночью -1, днем -4 градуса мороза.

В среду будет солнечно, южный ветер несколько усилится. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром температура упадет до -12-10 градусов. Днем солнечно, около -9 градусов мороза. В Шяуляй - ясно, в первой половине суток -11 градусов, днем -9-7 градусов. На взморье небо будет ясным, сильный ветер, -5-4 градуса мороза.

В четверг мороз начнет быстро спадать, ожидаются сильные осадки. Ветер южный, юго-западный. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать облачность, ожидается снегопад. Ночью и утром сохранится мороз -8-6 градусов. Во второй половине суток ожидается всего -1-0 градусов мороза. В Шяуляй также ожидается обильный снегопад. В первой половине суток температура достигнет -6-5 градусов, днем -3-1 градуса мороза. На взморье ночью ожидается сильный снегопад, очень ветрено. Термометры зафиксируют -1 градус. Утром потеплеет до 1, днем до 2-3 градусов тепла, смешанные осадки.

В пятницу температура на большинстве территории страны - около нуля. Будет пасмурно, в большинстве районов вновь выпадет снег. В Вильнюсе и Каунасе 0-1 градус тепла, ожидается мокрый снег. В Шяуляй будет преобладать пасмурная погода, местами пройдет кратковременный снег, -1-0 градус. На взморье воздух прогреется до 2 градусов тепла, все сутки будет моросить.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в выходные будет пасмурно, местами небольшой снег, а мороз вновь потихоньку усилится.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Такая трудная свобода Русская эмигрантка выживает в Литве, но силы на исходе (10)

Irina Kalmykova
Этот репортаж я написал из-за ситуации, которую русские обозначают словом "жесть". Так называют что-то жестокое и страшное. А когда знаменитая русская оппозиционерка находится в бедности и отчаянии, это и страшно, и жестоко. И еще несправедливо, потому что человек, затравленный российским авторитаризмом, в демократической стране должен получать столько, чтобы прожить. А у Ирины Калмыковой сегодня прожить не получается.

Погода: грядут перемены - небольшая оттепель и осадки

Погода: грядут перемены - небольшая оттепель и осадки
Еще два дня сможем наслаждаться спокойной зимней погодой, а во второй половине недели наступит потепление, пройдут обильные осадки.

В США удивлены: почему литовские политики не осудили поведение Баукуте (47)

Asta Baukutė laidoje Atspėk dainą
После того как автобиография Адольфа Гитлера "Моя борьба" стала бестселлером в Европе, влиятельный портал observer.com, принадлежащий супругу дочери Дональда Трампа, рассмотрел случаи проявления нацизма в Европе и, узнав об инциденте, который произошел в эфире передачи "Угадай мелодию" на ЛРТ, заявил о возрождении популярности этого жестокого диктатора.

Правящие заговорили о повышенных налогах: обсудим исключения (14)

Ramūnas Karbauskis ir Rima Baškienė
Люди, которые работали по бизнес-удостоверениям и авторским договорам, после Нового года узнали о том, что с января им придется больше средств переводить в Фонд социального страхования.

Кибернетические атаки учащаются, заявил глава ДГБ (14)

Cyber attack
Кибернетические атаки в Литве учащаются, и в будущем эта тенденция сохранится, заявил глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
Facebook друзья
Rambler's Top100