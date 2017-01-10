Погода: грядут перемены - небольшая оттепель и осадки

Еще два дня сможем наслаждаться спокойной зимней погодой, а во второй половине недели наступит потепление, пройдут обильные осадки.

Во вторник днем, после пасмурной ночи и утра во многих местах будет ясно, слабый южный ветер. В Вильнюсе температура упадет до -13-11 градусов мороза. В Каунасе в первой половине суток столбики термометров покажут -6-4 градуса мороза. Днем -10-8 градусов. В Шяуляй ночью и утром пройдет небольшой снег, -4-3 градуса мороза. Днем будет солнечно, -7-6 градусов тепла. На взморье ночью и утром небо будет хмурым, позже ожидаются прояснения. Ночью -1, днем -4 градуса мороза.

В среду будет солнечно, южный ветер несколько усилится. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром температура упадет до -12-10 градусов. Днем солнечно, около -9 градусов мороза. В Шяуляй - ясно, в первой половине суток -11 градусов, днем -9-7 градусов. На взморье небо будет ясным, сильный ветер, -5-4 градуса мороза.

В четверг мороз начнет быстро спадать, ожидаются сильные осадки. Ветер южный, юго-западный. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать облачность, ожидается снегопад. Ночью и утром сохранится мороз -8-6 градусов. Во второй половине суток ожидается всего -1-0 градусов мороза. В Шяуляй также ожидается обильный снегопад. В первой половине суток температура достигнет -6-5 градусов, днем -3-1 градуса мороза. На взморье ночью ожидается сильный снегопад, очень ветрено. Термометры зафиксируют -1 градус. Утром потеплеет до 1, днем до 2-3 градусов тепла, смешанные осадки.

В пятницу температура на большинстве территории страны - около нуля. Будет пасмурно, в большинстве районов вновь выпадет снег. В Вильнюсе и Каунасе 0-1 градус тепла, ожидается мокрый снег. В Шяуляй будет преобладать пасмурная погода, местами пройдет кратковременный снег, -1-0 градус. На взморье воздух прогреется до 2 градусов тепла, все сутки будет моросить.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в выходные будет пасмурно, местами небольшой снег, а мороз вновь потихоньку усилится.