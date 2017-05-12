Погода: грядут долгожданные перемены

ru.DELFI.lt
пятница, 12 мая 2017 г. 08:35
С пятницы весна снова вернет себе силы, температура поднимется выше. В выходные ожидается приятная и довольно теплая погода. Похоже, что и на следующей неделе особых перемен не ожидается.
Pienės
© Good Mood Travel Magazine

В Пятницу будет ясно. Ни ночью, ни днем осадков не ожидается. Ночью в окрестностях Вильнюса и Каунаса будет ясно. В Вильнюсе небольшие заморозки, в Каунасе около 0–1 градуса. Днем воздух прогреется до 13–14 градусов. в Шяуляй небольшая облачность. В первой половине дня –1 градус. Днем 12–13 градусов тепла. На взморье весь день будет ясно. Ночью и утром 2–3, днем 12–13 градусов тепла.

В субботу ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью местами заморозки. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью и утром 2–4 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 14–16 градусов. В Шяуляй ночью и утром 1–3 градуса тепла. Днем переменная облачность, воздух прогреется до 14–15 градусов. На взморье ясно, без дождя. В первой половине дня будет 4–6, днем 13–15 градусов.

В Воскресенье будет немного теплее, во второй половине дня увеличится облачность. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет ясно, 4–6 градусов тепла. Днем появятся облака, температура поднимется до 16–17 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, 3–5 градусов тепла. Днем понемногу появятся облака, воздух прогреется до 16 градусов. На взморье небольшая облачность, ночью и утром 6–8, днем 14–15 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, на следующей неделе температура не слишком изменится, напротив, к концу недели ожидается потепление. Похоже, что весна уверенно вступает в свои права. Небо будет солнечным, вероятность осадков невелика.

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