Погода: грядут бури

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ru.DELFI.lt
среда, 26 июля 2017 г. 08:21
С середины недели прогнозируют дождь, грозу, сильный ветер. Во второй половине недели будет спокойнее, тепло не уйдет, а облака вновь принесут дождь.
© Skaitytojo nuotr.

В среду ночью будет дождливо, ожидается гроза, сильный восточный ветер. Днем в большинстве городов Литвы пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидаются осадки, гром, около 18-19 градусов. Днем также будет дождливо, воздух прогреется до 22-23 градусов. В Шяуляй будет преобладать дождливая погода, ночью 17-18, днем - 20 градусов. На взморье также дождливо, температура 18-19 градусов.

В четверг ночью ожидается дождь, юго-западный ветер. Днем облачность спадет, вероятность дождя слабая. В Вильнюсе и Каунасе ночью пройдет дождь, утром облачность уменьшится, 15-18 градусов. Днем сквозь облака проглянет солнце, около 24 градусов. В Шяуляй ночью пройдет дождь, 16 градусов. Днем ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 23 градусов. На взморье ночь будет облачной, ожидаются осадки. Утром небо прояснится, около 17 градусов. Днем будет ясно, температура поднимется до 19-20 градусов.

В пятницу температура изменится мало, небольшая облачность, местами кратковременный дождь. Ожидается юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первую половину суток будет ясно, 15-17 градусов. Днем преимущественно переменная облачность, небольшой дождь, 22-23 градуса. В Шяуляй ночью и утром небольшой дождь, 21-22 градуса. На взморье небольшая облачность, частый, но не сильный дождь. Ночью и утром ожидается 17, днем - 19 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в субботу температура будет похожей, ожидается сильный западный, северо-западный ветер, небольшая облачность, несильный дождь. В воскресенье сохранится похожая погода.

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