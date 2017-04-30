"В середине недели дождь маловероятен, по ночам температура не должна падать ниже нуля, днем - до 11-16 градусов", - прогнозирует синоптик.

В понедельник погода будет спокойной, дождь маловероятен. Ночью будет достаточно холодно, 0-4 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 9-13 градусов.

В воскресенье в Литве сохранится переменная облачность. Сильного дождя не ожидается. Ветер будет западным, 5-10 м/с. Самая высокая температура - 7-12 градусов тепла.

Американский литовец предлагает не смотреть на эмиграцию, как на катаклизм После исчезновения "железного занавеса" Литва пользуется возможностью посмотреть мир, поэтому на эмиграцию не стоит смотреть как на катаклизм. Таков взгляд эту проблему профессора экономики американского колледжа Геттисберга в Пенсильвании Римвидаса Балтадуониса.

Погода: грядет долгожданное тепло В ближайшие дни количество осадков уменьшится, ветер успокоится, сказал радиостанции LRT Radijas синоптик Витаутас Сакалаускас.

Владельцев автомобилей предупреждают о штрафах за мойку машин Специалисты предупреждают, что те, кто моет автомобили не только в публичных местах, но и в частных дворах, загрязняют окружающую среду и им грозит штраф, сообщает ЛРТ. Кроме того, в некоторых самоуправлениях вообще запрещено мыть автомобили в не предназначенных для этого местах.

Продавщица из магазина опустошила счет забывшего карточку покупателя Женщина, которая посетила магазин Hyper Maxima в торговом центре Akropolis стала жертвой работавшей здесь кассирши-продавца. Покупательница оставила в кассе свою банковскую карточку, которую продавец позже использовала при расчете за покупки по интернету.