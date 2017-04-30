Погода: грядет долгожданное тепло

В ближайшие дни количество осадков уменьшится, ветер успокоится, сказал радиостанции LRT Radijas синоптик Витаутас Сакалаускас.
Долгожданное тепло придет в Литву, однако не спеша.
В воскресенье в Литве сохранится переменная облачность. Сильного дождя не ожидается. Ветер будет западным, 5-10 м/с. Самая высокая температура - 7-12 градусов тепла.
В понедельник погода будет спокойной, дождь маловероятен. Ночью будет достаточно холодно, 0-4 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 9-13 градусов.
Во вторник дождь маловероятен, ветер успокоится. Ночью будет прохладно, днем - 10-15 градусов.
"В середине недели дождь маловероятен, по ночам температура не должна падать ниже нуля, днем - до 11-16 градусов", - прогнозирует синоптик.