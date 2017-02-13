Погода: готовимся к переменам

В середине февраля холодная погода уступит место весеннему теплу, но будет ветрено. В начале этой недели температура будет постепенно повышаться, но ночью все еще будет морозно. Со вторника дневная температура уже будет положительной. В конце недели ожидаются существенные осадки, воздух будет прогреваться более быстрыми темпами.

В понедельник утром в стране по-прежнему будет довольно холодно. Самая низкая температура будет наблюдаться в восточных районах, здесь местами будет около -12 градусов. Днем во многих районах будет облачно, будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе утром будет около -7-6 градусов. Днем будет облачно, диапазон температур составит от -4 до -2 градусов.

В Шауляй в утренние часы, будет -6, днем ожидается -4-3 градусов. На взморье в первой половине дня будет около -3-2 градусов. Днем возможны осадки, температура сначала поднимется до 0, а вечером прогреется до 1 градуса тепла.

Во вторник вечером на юге и юго-востоке Литвы местами похолодает до -9 градусов. В других районах страны температура будет значительно выше. Днем во многих районах ожидается солнце. Будет дуть сильный северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет облачно, ожидается 4-2 градусов мороза. В первой половине дня температура поднимется до 2 градусов тепла, а во второй половине дня воздух прогреется до 5 градусов.

В Шауляй будет ясно. Ночью и утром термометры будут показывать -3-1 градусов. Днем температура поднимется до 3-5 градусов тепла. На взморье в первой половине дня будет ясно, будет около +2. Днем также будет солнечно, воздух прогреется до 5 градусов выше ноля.

В среду ночью температура во многих районах упадет до -5-3 градусов. Днем облачность будет небольшой, будет немного прохладнее. Северный ветер сменится южным. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет -4-3 градусов, днем будет солнечно, температура поднимется до 1-3 градусов тепла.

В Шяуляй ночью будет около -3, утром похолодает до -5 градусов. Днем воздух прогреется до 0-3 градусов. На взморье ожидается облачность, температура будет колебаться в пределах 0-1 градуса тепла.

В четверг ночью также будет холодно, на юго-востоке Литвы в некоторых местах столбик термометра опустится до -9 градусов. Днем будет преобладать переменная облачность, будет дуть сильный юго-западный ветер. В Вильнюс ожидается облачность. Ночью и утром будет около -5 градусов, днем - около -2-0 градусов. В Каунасе в первой половине дня возможен несильный снег. В это время термометры будут фиксировать -4-3 градусов. Днем ожидается 0-3 градусов тепла.

В Шауляй в ночные и утренние часы ожидается облачность, будет холодно, до -3 градусов. Днем возможны прояснения, будет около 0-2 градусов. На взморье порывы ветра будут сильнее, будет доминировать переменная облачность. В первой половине дня температура составит 1-2, днем - 3-4 градусов тепла.

В пятницу в Литве ожидаются заметные перемены: будет пасмурно, возможен дождь со снегом. Будет дуть сильный западный ветер, температура будет расти. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, пройдет дождь. Воздух прогреется до 2-3 градусов тепла.

В Шяуляй также прогнозируется небольшой дождь, температура поднимется до 2-3 градусов тепла. На взморье будет ветренно, пройдет дождь, будет около 2-3 градусов тепла. На взморье будет ветренно, будет идти дождь, термометры будут фиксировать 4 градуса тепла.

По данным прогнозов Gismeteo.lt, в субботу сохранится похожая погода, а в воскресенье потеплеет. Однако по-прежнему будет ветренно.