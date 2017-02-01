Погода: февраль придет с треском

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ru.DELFI.lt
среда, 1 февраля 2017 г. 08:28
Последний месяц зимы придет с холодами, мы снова вспомним, что такое зима. К сожалению, осадков не ожидается, да и холода не задержатся, уже к концу недели потеплеет.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В среду ночью в Литве похолодает, особенно это ощутит восточная и юго-восточная часть страны. Местами в этом регионе похолодает до –13 градусов. Днем местами ожидаются прояснения. В Вильнюсе ночью и утром будет –10, днем –5–3 градусов. В окрестностях Каунаса в первой половине дня ожидается небольшая облачность, будет –5 градусов. Днем до обеда ожидается небольшой мороз, а во второй половине дня будет 0–1 градус. Похожей температура будет и на взморье. В Шяуляй ночью и утром –7–6, днем –3–1 градус тепла.

В четверг во многих районах ожидаются небольшие осадки, будет теплее, ожидается гололед. В окрестностях Вильнюса и Каунаса облачно. Ночью от –5, до –3 градусов. Днем будет 0–1 градус. В Шяуляй ночь будет звездной, до –6 градусов. Утром станет пасмурно, температура поднимется до –4–3 градусов. Днем будет –1–0 градусов. На взморье ночью и утром, небо будет ясным, будет –4–2 градуса. Днем температура будет от –1 до 1 градуса тепла.

В пятницу температура будет выше, однако ожидается холодный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром –1–0 градусов. Днем воздух прогреется до 1 градуса, будет облачно, а к вечеру ожидается небольшой снег. В Шяуляй весь день будет облачно. Ночью и утром будет –3–2 градуса. Днем –1–0 градусов. На взморье небо будет пасмурным. В первой половине дня до –1 градуса. Днем воздух прогреется до 1–2 градусов, возможен небольшой дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные особых перемен не ожидается.

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