Погода: этой зимой такого еще не было

С каждым днем будет становится все холоднее, зима еще покажет свои зубы. В середине недели ожидается вьюга и обильные осадки. С четверга произойдут значительные перемены с температурой: ожидается стужа.

Во вторник будет мягкая зимняя погода. Небольшой снег пройдет в восточных районах и на взморье. В Вильнюсе переменная облачность, небольшой снег. В Каунасе будет ясно. Ночью и утром –3, днем –2–1 градуса мороза. В Шяуляй ясная погода. В первой половине дня до –4–3 градусов. Днем будет –3–1 градус. На взморье усилится ветер, ожидаются осадки. Температура 0–1 градус выше нуля.

В среду ожидаются обильные осадки, местами метели. На дорогах будет хаос. Ветер переменчивый. В Вильнюсе облачно и снег. Ночью и утром –4–2 градуса, сильный снег. Днем от –1 до 1 градуса тепла. В вечеру усилится северо-восточный ветер, температура снизится, будет по-прежнему идти снег. В Шяуляй сильный снег, –4 градуса ниже нуля. На взморье смешанные осадки. Ночью –1 градус, а утром и днем 1–2 градуса тепла.

В четверг будет очень холодно. Ночью местами пройдет снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью снег, будет –9–7 градусов. Утром температура опустится до -15–13 градусов. В Шяуляй ночью ясно. Температура будет колебаться в пределах –15–12 градусов. На взморье тоже придет стужа. Будет ясно, небольшой снег, –10–9 градусов.

В пятницу будет еще холоднее. Во многих районах будет ясно. В Вильнюсе ночью –20–18, днем –17–16 градусов. В Каунасе мороз будет лишь немногим меньше. В Первой половине дня будет –17–15, днем около –13. В Шяуляй будет пасмурно, небольшой снег. Ночью и утром до –20–19 градусов. Днем ожидается –15–13 градусов мороза. На взморье будет ясно. Ночью и утром –13–11, днем до –10–9 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу ночью в восточных районах будет до –25 градусов. Однако днем ожидается порывистый южный ветер, станет пасмурно, мороз отступит. Во многих районах ожидается снег. В воскресенье на взморье уже будет выше нуля. Обильные осадки пройдут во всех районах, но холоднее всего по-прежнему будет на востоке страны.