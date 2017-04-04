Погода: еще один красивый день, а потом - перемены

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ru.DELFI.lt
вторник, 4 апреля 2017 г. 08:47
До середины недели в Литве будет преобладать теплая погода. К сожалению, во второй половине недели придется одеваться теплее, поскольку столбики термометров упадут ниже, ожидается довольно резкий ветер.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во вторник погода будет неплохой. Ночью - преимущественно тепло, а утром прохладнее, много где небольшой минус. Местами туман. В Вильнюсе и Каунасе ожидается ясное небо, местами покажется одно-другое облако. Ночью все еще будет 4 градусов, однако к рассвету температура упадет до -1-0 градусов. Днем лучи солнца нагреют воздух до 13-14 градусов. В Шяуляй ночью и утром будет пасмурно, колебания температуры от -1 до 1 градусов. Днем
солнечно, 12-13 градусов. На взморье большую часть суток будет ясно, к вечеру появятся облака. Ночью 5, утром 1-2 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 8 градусов.

В среду возрастет облачность, во второй половине суток во многих местах пройдет дождь. Ожидается сильный юго-западный ветер. Ночью в стране уже будет преобладать плюсовая температура. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром 3-5 градусов. Днем станет более облачно, 12-13 градусов. В Шяуляй по преимуществу пасмурно, к вечеру пройдет дождь. В первой половине суток температура достигнет 4, днем 10-11 градусов. На взморье ночью и утром 4, днем 7 градусов. Облачность будет то сильнее, то слабее. Вечером ожидаются осадки.

В четверг ожидается северный ветер. Будет пасмурно, в большинстве районов страны пройдут дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, местами пройдет дождь. Ночью и утром около 5-6, днем 9-10 градусов. В Шяуляй будет преобладать пасмурная и дождливая погода. В первой половине суток температура достигнет 4, днем 6-8 градусов. На взморье небольшая облачность, дождь, 5 градусов тепла.

В пятницу облака понемногу рассеются, слабый северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром 1-3 градуса. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов. В Шяуляй ночью облачно, 2 градуса тепла. Утром будет ясно, похолодает до -1 градуса. Днем столбики термометров поднимутся до 7-9 градусов. На взморье редкие облака. В первой половине суток около 1-2 градусов, днем 6-7 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, на выходных ожидается погода без особых изменений: будет преобладать облачность, ночью местами мороз, а днем температура будет мало отличаться от пятничной, только ветер будет северным. Особено ветреным будет воскресенье.

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