Погода: два дня украсят всю неделю

В середине недели установится неплохая погода, порадует весеннее тепло. Время от времени еще ожидаются осадки, но они будут небольшими. К сожалению, хорошая погода ждет лишь в выходные. В выходные погода испортится.

В среду в первой половине дня во многих районах пройдут небольшие дожди. Днем облачность снизится, выглянет солнце. В окрестностях Вильнюса и Каунаса утром 5–6 градусов, будет облачно, ожидается дождь. В первой половине дня также ожидается небольшой дождь, однако позже вероятность дождя будет невелика, облачность снизится. Воздух прогреется до 8–10 градусов. В Шяуляй ночью будет пасмурно, температура составит 2 градуса тепла. Утром 4 градуса, дождь. Днем будет 8–9 градусов. На взморье ночью дождь, 4–5 градусов. Утром и днем будет ясно. Температура 6 градусов.

В четверг ночью ниже нуля, гололед. Днем без осадков, ожидаются прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ночью –2–1 градус. Днем из-за облаков выглянет солнце, будет 10–11 градусов. В Шяуляй будет ясно. Ночью и утром –2–1 градус, днем до 8–10 градусов. На взморье в первой половине дня небольшая облачность, 2–3 градуса тепла. День будет солнечным, 7 градусов.

В пятницу будет тепло и солнечно, без осадков. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, 3–4 градуса тепла. Днем небольшая облачность, возможен небольшой дождь, до 10–11 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, утром облака рассеются. Температура 0–2 градуса, днем будет солнечно, до 8 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром около 1–3, днем 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу погода испортится: порывистый ветер принесет облака. Ночью местами похолодает, днем будет прохладнее, чем в пятницу, местами ожидаются смешанные осадки. В воскресенье в первой половине дня мокрый снег, дождь. Днем небольшой дождь, сильный ветер.