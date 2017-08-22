Погода даст ощутить дыхание осени

До самого конца недели в Литве сохранится прохладная погода, часто будут идти дожди, усилится ветер. Лето на исходе, придется привыкать к осенней погоде.

Во вторник ночью ожидаются кратковременные дожди, днем дожди прогнозируют во многих районах, возможна гроза. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью без дождя, 10–12 градусов тепла. Днем облачность увеличится, пройдет дождь. Воздух прогреется до 18–19 градусов. В Шяуляй ночью облачность снизится, будет 11 градусов. Днем пройдет дождь, будет около 17 градусов тепла. На взморье небольшой дождь и ночью, и днем. Ночью температура составит 14, днем 17 градусов.

В среду погода практически не изменится, поднимется ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью облачность будет небольшой, без дождя. Температура будет около 11 градусов. Днем небольшой дождь, будет 18 градусов. В Шяуляй ночью 11, днем 17–18 градусов тепла. Время от времени будет идти дождь. На взморье ожидается ветреная погода, небольшой дождь. Ночью будет 13–15, днем 17 градусов тепла.

В четверг усилится ветер, облачность снизится, поэтому день будет солнечным. В Вильнюсе и Каунасе ночью небольшой дождь, будет 12–14 градусов тепла. Днем в Каунасе будет ясно, в Вильнюсе солнце спрячется за облаками, будет 19 градусов тепла. В Шяуляй небольшая облачность, без осадков. Ночью температура 12, днем 18 градусов тепла. На взморье невысокая облачность, возможен кратковременный дождь. Ночью будет 15, днем 18 градусов тепла.

В пятницу будет дуть порывистый ветер. Небольшой дождь ожидается только местами. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура будет колебаться в пределах 10–13 градусов. Днем облачность повысится, без дождя. Воздух прогреется до 21 градуса. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, 10–12 градусов тепла. Днем невысокая облачность и дождь. Воздух прогреется до 20 градусов. На взморье переменная облачность, часто будет идти дождь. Ночью 15, днем 19 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается похожая температура, как и в пятницу. Ожидается переменная облачность, во многих районах возможны кратковременные дожди.