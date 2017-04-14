Погода: чего ждать на следующей неделе

В эти дни в Литве похолодало и похоже, в течение какого-то времени перемен не будет. Станет еще холоднее: по ночам ожидаются заморозки, а местами весеннюю траву покроет снег. Будет дуть сильный ветер, температура будет довольно низкой. Особых перемен не будет и в начале следующей недели.

В пятницу ночью и утром будет ниже нуля. На дорогах возможен гололед. Днем будет пасмурно, во многих районах дождь, местами снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, около 3 градусов тепла. Утром до –2 градусов. Днем будет облачно, воздух прогреется до 7 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, температура –4–1 градус ниже нуля. Днем будет 5–6 градусов тепла. На взморье ночью будет ясно, утром возможен мокрый снег. Будет 0–1 градус. Днем небольшой дождь, до 4 градусов тепла.

В ночь на субботу будет холодно, местами гололед. Днем будет немного теплее, чем в пятницу. Во многих районах дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небольшая облачность. Ночью будет 2 градуса тепла, утром около 0. Днем пойдет дождь, будет до 8 градусов. В Шяуляй ночью и утром –2–1 градус. Днем прояснения, время от времени будет идти дождь. Температура будет 8 градусов. На взморье переменная облачность, температура ночью 1, утром –1 градус. Днем небольшая облачность, возможен небольшой дождь, 7 градусов тепла.

На пасху будет сыро и ветрено. Местами возможны смешанные осадки. Однако иногда из-за облаков будет выглядывать солнце. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно. Ночью и утром 5, днем около 7 градусов тепла. В Шяуляй также пойдет дождь, температура 3–4 градуса тепла. На взморье ветрено, в первой половине дня сильный дождь, после обеда небо прояснится. Температура ночью и утром 4–5, днем 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в ночь на понедельник ожидаются заморозки, будет ясно. Днем будет облачно, без осадков. Тепло не будет: температура составит всего 4–6 градусов.

К сожалению, ни во вторник, ни в среду теплее не станет. Будет суше, хотя местами возможны небольшие дожди, однако из-за облаков чаще будет выглядывать солнце. Во второй половине недели будет суше, возможна небольшая облачность. По ночам будет холодно, а днем на несколько градусов теплее.