Погода: будет тепло, но дождливо

В конце недели в Литве погода наладится, однако небо снова затянут тучи, обильные осадки ожидаются в субботу. В воскресенье будет малооблачно, а в начале следующей недели будет не только ясно, но и потеплеет.

После приятной погоды в четверг в пятницу в Литву вернется дождь. В утренние часы в Вильнюсе ожидается ясная погода, но уже утром небо затянут тучи. В это время температура будет колебаться в пределах 12-16 градусов тепла. Днем небо затянут облака, местами пройдет кратковременный дождь. Термометры будут фиксировать 20-22 градусов тепла.

В Шяуляй утром будет ясно, воздух прогреется до 11-15 градусов. Позже и тут будет пасмурно, температура поднимется до 22 градусов выше ноля. На взморье весь день ожидается дождь, во второй половине дня дождь усилится, возможна гроза. В утренние часы термометры покажут 12-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Облачность и осадки уйдут из страны в субботу вечером. Будет дуть восточный, северо-восточный ветер. В Каунасе и Вильнюсе ночью ожидается дождь, будет около 15-16 градусов тепла. Во второй половине дня облака рассеются, но вероятность кратковременного дождя останется. Днем столбики термометров поднимутся до 19-22 градусов тепла.

В Шяуляй в ночное небо будет облачно, но уже во второй половине дня небо расчистится. В это время температура будет колебаться в пределах 14-16, днем ожидается 22 градусов тепла. Большую часть дня на взморье ожидается переменная облачность. Ночью будет около 14-15, днем - около 20 градусов тепла.

В воскресенье будет малооблачно, будет дуть умеренный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается преимущественно ясная погода. Ночью и утром температура будет колебаться в пределах 12-19 градусов тепла. Во второй половине дня в Вильнюсе небо затянут облака, будет около 23-24 градусов тепла.

В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, термометры будут показывать 11-19 градусов тепла. На следующий день воздух прогреется до 24 градусов. На взморье будет ясно. В ночные и утренние часы будет около 14, днем - около 17 градусов тепла.

По данным gismeteo.lt, в начале следующей недели чаще покажется солнце, местами пройдет кратковременный дождь. Потеплеет.