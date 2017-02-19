Погода: будет сыро и ветрено

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 11:47
В выходные ожидается ветреная погода. В понедельник ночью на взморье порывы ветра достигнут 20 м/с.
© M.Milinio nuotr.

В воскресенье ночью местами ожидаются осадки – мокрый снег, дождь. Усилится юго-западный ветер. Местами его порывы достигнут 15–17 м/с. Температура ночью 0-3 градуса тепла, в Аукштайтии и Дзукии местами 1–2 градус мороза. В этих регионах сформируется гололед.

В воскресенье днем дождь, порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Температура будет колебаться в пределах 2–6 градусов тепла.

В понедельник погода сильно не изменится. Во многих районах осадки. Ночью порывы ветра достигнут 15 м/с, на взморье 20 м/с. Температура от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем – 2–5 градусов тепла.

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